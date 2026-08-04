ABD'nin Dış Ticaret Açığı Haziranda Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'nin Dış Ticaret Açığı Haziranda Düştü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin dış ticaret açığı, haziranda aylık bazda %5,6 azalarak 73,3 milyar dolara geriledi.

ABD'nin dış ticaret açığı, haziranda aylık bazda yüzde 5,6 azalarak 73,3 milyar dolara indi.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı haziranda aylık bazda yüzde 5,6 azalışla 73,3 milyar dolara geriledi.

Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 73 milyar dolar olması yönündeydi.

Mayıs ayına ilişkin dış ticaret açığı verisi ise 77,6 milyar dolar olarak revize edildi.

Ülkenin ihracatı haziranda önceki aya göre yüzde 0,9 azalarak 314,7 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 1,8 azalışla 388 milyar dolara düştü.

ABD'nin en yüksek açık verdiği ticaret ortakları Vietnam (21,6 milyar dolar), Meksika (20,3 milyar dolar), Çin (15,3 milyar dolar), Tayvan (14,9 milyar dolar), Avrupa Birliği (10,9 milyar dolar), Güney Kore (7,4 milyar dolar), Kanada (7,2 milyar dolar), Almanya (7,1 milyar dolar), Hindistan (4,5 milyar dolar), Malezya (4,4 milyar dolar), Japonya (3,3 milyar dolar), İrlanda (2,7 milyar dolar), İtalya (2,5 milyar dolar), Fransa (1,5 milyar dolar) ve İsrail (1,2 milyar dolar) oldu.

Ülkenin dış ticaret fazlası verdiği başlıca ticaret ortakları ise Hollanda (7,2 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (5,6 milyar dolar), Hong Kong (3,2 milyar dolar), İsviçre (2,9 milyar dolar), Birleşik Krallık (2,2 milyar dolar), Singapur (1,8 milyar dolar), Suudi Arabistan (1,8 milyar dolar), Brezilya (1,7 milyar dolar), Avustralya (1,3 milyar dolar) ve Belçika (900 milyon dolar) olarak sıralandı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin Dış Ticaret Açığı Haziranda Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu
Büyükçekmece’de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz Büyükçekmece'de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz
Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
Büyükçekmece’de toprak kayması meydana geldi Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi
Fatih Tekke’nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
Tuzla’da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı

16:36
Şamil Tayyar duyurdu İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
16:14
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
16:11
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
15:33
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu’nu mest eden anons
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons
14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
14:44
İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 16:44:50. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'nin Dış Ticaret Açığı Haziranda Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.