ABD'nin İran savaşı harcaması 47 milyar doları aşarak Hegseth'in tahminini geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ABD'nin İran savaşı harcaması 47 milyar doları aşarak Hegseth'in tahminini geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'nin İran savaşı harcaması 47 milyar doları aşarak Hegseth\'in tahminini geçti
Haber Videosu

Pentagon verilerine göre ABD ordusunun İran'daki savaşa ilişkin harcamaları 47 milyar doları geçti. Bu rakam, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in temmuzdaki 37,5 milyar dolarlık tahminini yüzde 25'ten fazla aştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) verilerine göre, ABD ordusunun İran'daki savaşa ilişkin harcamaları temmuz ayında yüzde 25'i aşarak 47 milyar doları geçti.

ABD ile İsrail'in şubat ayında İran'a yönelik başlattığı savaşın ekonomik maliyeti artmaya devam ediyor. Çatışmaların askeri harcamalara etkisi büyürken, kullanılan mühimmatın yenilenmesi ve savaş sırasında kaybedilen askeri teçhizatın yerine konulması da milyarlarca dolarlık ek maliyete neden oluyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) verilerine göre, ABD ordusunun İran'daki savaşa ilişkin harcamaları 47 milyar doları geçti. Harcamaların 29 milyar dolardan fazlasını kullanılan mühimmatın yerine konulması, 6 milyar dolardan fazlasını ise savaşta kaybedilen uçak ve insansız hava araçları dahil askeri teçhizatın yenilenmesi oluşturdu.

Söz konusu rakam, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in temmuz ayında savaşın maliyetine ilişkin açıkladığı 37,5 milyar dolarlık tahminin yüzde 25'ten fazla geride bıraktı.

İngiliz haber ajansı Reuters'a göre, Pentagon'un 37,5 milyar dolarlık önceki maliyet tahmininde, İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırılarında hasar gören ABD üslerinin onarımı için gereken yüksek maliyet açıkça hesaba katılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayında İsrail ile birlikte İran'a yönelik savaşı başlatmıştı.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriEkonomiDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların yarısından fazlası sayıldı Netanyahu’ya kötü haber İsrail'de oyların yarısından fazlası sayıldı! Netanyahu'ya kötü haber
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
Yargıtay’dan ev sahiplerini üzecek karar Tüm masrafları onlar ödeyecek Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları onlar ödeyecek
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
11:12
Takım ona emanet İşte Fenerbahçe’nin geçici hocası
Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe'nin geçici hocası
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
10:19
Aziz Yıldırım’dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı Son durumu belli oldu
Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu
10:04
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 11:30:54. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'nin İran savaşı harcaması 47 milyar doları aşarak Hegseth'in tahminini geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei