ABD'nin Mart Bütçe Açığı 164 Milyar Dolar

10.04.2026 22:22
ABD federal hükümetinin mart ayındaki bütçe açığı, geçen yıla göre %2 artarak 164 milyar dolara ulaştı.

ABD Hazine Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül 2026'da sona erecek 2026 mali yılının 6. ayında federal hükümetin bütçe açığı 164 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, Mart 2025'te 161 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 arttı.

Bu dönemde, bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi 157,8 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri martta yıllık yüzde 5 artarak 385 milyar dolara çıkarken, harcamaları yıllık yüzde 4 artışla 549 milyar dolara yükseldi.

Ülkede 2026 mali yılının 6. ayı olan mart itibarıyla toplam bütçe açığı ise 1,2 trilyon dolara ulaştı. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 1,3 trilyon dolar seviyesindeydi.

Mali yılın altı ayında gelirler, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 2,5 trilyon dolara yükselirken; harcamalar yüzde 2 artışla 3,7 trilyon dolara çıktı.

Kaynak: AA

