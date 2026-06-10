ABD'nin Mayıs Bütçe Açığı 293 Milyar Dolar - Son Dakika
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ABD'nin Mayıs Bütçe Açığı 293 Milyar Dolar

10.06.2026 21:37
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Mayıs ayında ABD federal hükümeti 293 milyar dolarla bütçe açığı kaydetti; geçen yıla göre azaldı.

NEW ABD federal hükümeti mayısta 293 milyar dolarla beklentilerin üzerinde bütçe açığı kaydetti.

ABD Hazine Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül'de sona erecek 2026 mali yılının 8. ayında federal hükümet, 293 milyar dolarlık bütçe açığı verdi.

Federal hükümet, geçen yıl mayıs ayında 316 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.

Bu yıl mayıs ayında kaydedilen bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 7 azaldı. Piyasa beklentisi, bütçenin bu dönemde 282,9 milyar dolar açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri mayısta, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 azalışla 336 milyar dolara, harcamaları yüzde 9 azalarak 628 milyar dolara geriledi.

Ülkede 2026 mali yılının 8. ayı olan mayıs itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 düşüşle 1,246 trilyon dolar oldu.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 1,364 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın 8 ayında gelirler, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 3,656 trilyon dolara çıkarken, harcamalar yüzde 1 artışla 4,902 trilyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin Mayıs Bütçe Açığı 293 Milyar Dolar - Son Dakika

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