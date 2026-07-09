ABD'nin Petrol Stokları 3 Milyon Varil Arttı - Son Dakika
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ABD'nin Petrol Stokları 3 Milyon Varil Arttı

09.07.2026 08:19
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ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 3 milyon varil artışla 411,4 milyon varile ulaştı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon varil artışla 411 milyon 400 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 6 milyon 200 bin varil azalarak 319 milyon 500 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalışla 212 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 27 Haziran-3 Temmuz haftasında 50 bin varil artarak 13 milyon 860 bin varile çıktı.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 351 bin varil artışla 5 milyon 629 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 746 bin varil azalışla 3 milyon 262 bin varil oldu.

EIA'nın "Temmuz 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 780 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'nin Petrol Stokları 3 Milyon Varil Arttı - Son Dakika

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