ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

08.07.2022 09:14
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre 8,2 milyon varil arttı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre 8,2 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 8,2 milyon varil (yüzde 2) artarak 423 milyon 800 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,1 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 5,8 milyon varil (yüzde 1,2) azalışla 492 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2,5 milyon varil (yüzde 1,1) azalışla 219 milyon 100 bin varil oldu.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 841 bin varil artışla 6 milyon 839 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 768 bin varil azalışla 2 milyon 612 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 25 Haziran- 1 Temmuz haftasında 23 bin varil azalarak 12 milyon 506 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Haziran 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 920 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 970 bin varil olması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Ankara Üniversitesi APAM Müdürü Dündar: 'Abe önemli bir stratejistti' Ankara Üniversitesi APAM Müdürü Dündar: 'Abe önemli bir stratejistti' Filistin lideri Abbas ile İsrail Savunma Bakanı, Ramallah'ta Biden'ın ziyaretini görüştü Filistin lideri Abbas ile İsrail Savunma Bakanı, Ramallah'ta Biden'ın ziyaretini görüştü Brent petrolün varil fiyatı 105,20 dolar Brent petrolün varil fiyatı 105,20 dolar
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hamster Coin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:11 Acun Ilıcalı resmen kaptı! Fatih Terim vazgeçemiyordu, Seri şimdi Hull City'de
15:07 Karadağ'da Interpol operasyonu! Organize suç örgütü lideri Binali Camgöz yakalandı
14:41 Galatasaray antrenmanında Müslüm Gürses sesleri: Ne yaptımsa seni unutamadım
14:37 Suikasta uğrayıp hayatını kaybeden Shinzo Abe'den geriye, Türkiye'de dua ettiği görüntüler kaldı
14:14 Olcay Şahan'dan şaşırtan hamle! Futbola geri döndü, işte imzayı attığı takım
14:12 Sakarya'da nefret suçu! Çarşaflı kadınları çekip, "Sizde hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum" yazan sağlık personeli açığa alındı
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 15:35:50. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement