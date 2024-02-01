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ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta arttı

ABD\'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 200 bin varil arttı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, stoklar 421 milyon 900 bin varil seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi ise stokların azalacağı yönündeydi. Ayrıca, ABD'nin ham petrol ithalatı artarken ihracatı azaldı ve günlük ham petrol üretimi de artış gösterdi.

01.02.2024 09:47  Güncelleme: 09:48
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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 200 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 200 bin varil artışla 421 milyon 900 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 900 bin varil artışla 357 milyon 400 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 1 milyon 200 bin varil artışla 254 milyon 100 bin varil oldu.

Petrol üretiminde artış

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 25 bin varil artarak 5 milyon 605 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 540 bin varil azalarak 3 milyon 894 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 20-26 Ocak haftasında 706 bin artışla 13 milyon 433 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Ocak 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 210 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 440 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

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