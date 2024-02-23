ABD\'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 3,5 milyon varil arttı

Ekonomi

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3,5 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3,5 milyon varil artışla 443 milyon varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 4,3 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 700 bin varil artışla 359,5 milyon varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 300 bin varil azalışla 247 milyon varil seviyesine geriledi.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 184 bin varil artışla 6 milyon 654 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 618 bin varil artarak 4 milyon 965 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 10-16 Şubat haftasında 8 bin varil azalışla 13 milyon 731 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Şubat 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 490 bin varil olması bekleniyor.