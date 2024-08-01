ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 3 milyon 400 bin varil azalarak 433 milyon varil seviyesine geriledi. Bu durum, piyasa beklentilerinin üzerinde bir azalışı göstermektedir. Ayrıca, stratejik ham petrol stokları ise 700 bin varil artarak 375 milyon 100 bin varil seviyesine ulaştı. Benzin stokları da yaklaşık 3 milyon 700 bin varil azalışla 223 milyon 800 bin varil olarak kaydedildi. ABD'nin ham petrol ithalatı artarken, ihracatı da artış gösterdi. Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise azalarak 13 milyon 695 bin varil seviyesine geriledi. EIA'nın raporuna göre, ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 250 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 770 bin varil olması bekleniyor.

01.08.2024 09:31
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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 400 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 400 bin varil azalarak 433 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 700 bin varil artışla 375 milyon 100 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 3 milyon 700 bin varil azalışla 223 milyon 800 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 82 bin varil artarak 6 milyon 953 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 733 bin varil artarak 4 milyon 919 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 20-26 Temmuz haftasında 19 bin varil azalarak 13 milyon 695 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Temmuz 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 250 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 770 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Azaldı - Son Dakika

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