ABD'nin ticari ham petrol stokları beklentilerden daha fazla azaldı - Son Dakika
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ABD'nin ticari ham petrol stokları beklentilerden daha fazla azaldı

28.07.2022 09:13
ABD'nin ticari ham petrol stokları beklentilerden daha fazla azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stoklar geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 4 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azalarak 422 milyon 100 bin varile gerilediğini açıkladı. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 5 milyon 600 bin varil azalışla 474 milyon 500 bin varile geriledi. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 3,3 milyon varil azalışla 225 milyon 100 bin varil oldu.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 355 bin varil azalışla 6 milyon 164 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 789 bin varil artışla 4 milyon 548 bin varil oldu. Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 16-22 Temmuz haftasında 198 bin varil artarak 12 milyon 533 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Temmuz 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 910 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 770 bin varil olması bekleniyor.

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ABD stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacak ABD stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacak
Kaynak: AA

Dünya, Ekonomi, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ABD'nin ticari ham petrol stokları beklentilerden daha fazla azaldı - Son Dakika
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