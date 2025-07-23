ABD'nin Yapay Zeka Eylem Planı Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'nin Yapay Zeka Eylem Planı Açıklandı

23.07.2025 19:07
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Beyaz Saray, yapay zeka alanında rekabeti artırmak için yeni eylem planını duyurdu.

NEW Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak ayında imzaladığı kararname doğrultusunda "Yapay Zeka Eylem Planı"nı açıkladı.

Beyaz Saray, "Yapay Zeka Yarışını Kazanmak: Amerika'nın Yapay Zeka Eylem Planı" hakkında açıklamada bulundu.

Yapay zeka yarışını kazanmanın Amerikan halkı için refahı, ekonomik rekabet gücünü ve ulusal güvenliği kapsayan yeni bir altın çağ başlatacağına vurgu yapılan açıklamada, planın adımlarının üç temel başlık altında ve 90'ı aşkın federal politika eylemiyle ortaya konduğu belirtildi.

Açıklamada, bu temel başlıkların "inovasyonun hızlandırılması", "Amerikan yapay zeka altyapısının inşası" ve uluslararası diplomasi ve güvenlikte liderlik" olduğu aktarıldı.

Yapay Zeka Eylem Planı'ndaki öne çıkan politikalara değinilen açıklamada, Amerikan yapay zekasının ihracı, veri merkezlerinin hızla kurulmasının teşviki, inovasyon ile uygulamanın önünün açılması ve modellerde ifade özgürlüğünün korunması gibi politikalara işaret edildi.

"Yapay zeka yarışını kazanmak pazarlık konusu olamaz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yapay zeka yarışını kazanmanın pazarlık konusu olamayacağını kaydetti.

Rubio, ABD'nin refahı artırmak, ekonomik ve ulusal güvenliği korumak için yapay zekada baskın güç olmaya devam etmesi gerektiğini belirterek, "Başkan Trump, görev süresinin başında bunun farkına vardı ve bu planı hazırlatarak kararlı bir adım attı. Bu net politika hedefleri, federal hükümetin teknoloji alanında küresel standartları belirlemesi ve dünyanın Amerikan teknolojisiyle dönmeye devam etmesi için bir çerçeve sunuyor." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi Direktörü Michael Kratsios da planın ABD'nin yapay zeka alanında egemenliğini pekiştirmek için kesin bir rota çizdiğini vurguladı.

Trump'ın yapay zekayı Amerikan inovasyonunun temel taşı olarak önceliklendirdiğini, bilim, teknoloji ve küresel etki alanlarında Amerikan liderliğinin yeni bir çağı başlattığını kaydeden Kratsios, "Bu plan, inovasyon kapasitemizi artırmak, ileri teknoloji altyapısını kurmak ve küresel liderliği sürdürmek adına federal çabaları harekete geçiriyor. Bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için kararlılıkla ilerliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yapay Zeka ve Kripto Çarı David Sacks ise yapay zekanın, küresel ekonomiyi dönüştürme ve dünyadaki güç dengesini değiştirme potansiyeline sahip devrim niteliğinde bir teknoloji olduğuna dikkati çekti.

Ülkenin hem ekonomik hem askeri alanda liderliğini sürdürebilmesi için bu yarışı kazanması gerektiğini vurgulayan Sacks, "Başkan Trump bunu görerek bu planı hazırlamamızı talep etti. Yapay zeka yarışını kazanmak için inovasyon, altyapı ve küresel işbirliklerinde lider olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'nin Yapay Zeka Eylem Planı Açıklandı - Son Dakika

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