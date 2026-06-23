ABD Nükleer Reaktörler İçin 17,5 Milyar Dolar Kredi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Nükleer Reaktörler İçin 17,5 Milyar Dolar Kredi

23.06.2026 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji Bakanlığı, 10 nükleer reaktör için 5 projeye 17,5 milyar dolarlık kredi sağlayacak.

ABD Enerji Bakanlığı, ülke genelinde 10 büyük ölçekli nükleer reaktörün devreye alınmasını hızlandırmak amacıyla uygun nitelikli 5 projeye 17,5 milyar dolarlık koşullu kredi sağlanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Amerikan nükleer tedarik zincirinin yeniden inşası için gerekli uzun teslim süreli ekipmanların satın alınmasının finanse edileceği bildirildi.

Toplam 17,5 milyar dolarlık "Amerikan Nükleer Tedarik Zinciri Kredileri" kapsamında ülke genelindeki kamu hizmeti şirketleri ve enerji firmaları tarafından yürütülecek 5 projeye finansman sağlanacağı belirtilen açıklamada, bu projeler aracılığıyla ABD genelinde 10 büyük ölçekli ticari nükleer reaktörün devreye alınmasının 3 yıla kadar hızlandırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada, sağlanacak 5 kredinin her birinin bir proje sahasındaki 2 reaktörü destekleyeceği, söz konusu reaktörlerin ABD'de şu an faaliyette olan tek lisanslı büyük ölçekli gelişmiş ticari reaktör olan Westinghouse'un AP1000 modeli olacağı kaydedildi.

Projelerin ortak mülkiyetini üstlenecek Westinghouse ve ilgili enerji şirketlerinin finansmana erişim sağlayabilmesi için tarafların proje başına 500'er milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar dolarlık öz sermaye taahhüdünü önceden koyması gerektiği belirtilen açıklamada, satın alma süreçlerinin öz sermaye taahhütlerinin zamanlamasına göre aşamalı olarak yürütüleceği aktarıldı.

Açıklamada, her biri yaklaşık 1,1 gigavat kapasiteye sahip 10 reaktörün toplamda yaklaşık 10 milyon Amerikan hanesinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek üretim kapasitesine ulaşacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Enerji Bakanı Chris Wright, söz konusu koşullu kredilerin ABD'nin büyük ölçekli ticari reaktörler inşa etmesi için gereken tedarik zincirinin canlandırılmasında önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Enerji Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Nükleer Reaktörler İçin 17,5 Milyar Dolar Kredi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devasa bloklar Faroz Limanı’na dizildi, görenler Çin Seddi’ne benzetti Devasa bloklar Faroz Limanı'na dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti
Asrın felaketinde ’öldü’ ama yaşıyor: Hayatını deprem değil isim karışıklığı değiştirdi Asrın felaketinde 'öldü' ama yaşıyor: Hayatını deprem değil isim karışıklığı değiştirdi
Ünye Kalesi Ziyarete Açıldı Ünye Kalesi Ziyarete Açıldı
İran, Hamaney’in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında uçuş kısıtlamasına gidecek İran, Hamaney'in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında uçuş kısıtlamasına gidecek
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 9 kişi tutuklandı Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 9 kişi tutuklandı
Hakan Çalhanoğlu’nun eşinden tepki çeken paylaşım Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden tepki çeken paylaşım

20:38
Haaland’dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar
Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar
20:29
Messi’nin gollerine hiç tepki vermeyen IShowSpeed, Ronaldo’nun golünde bakın ne yaptı
Messi'nin gollerine hiç tepki vermeyen IShowSpeed, Ronaldo'nun golünde bakın ne yaptı
20:21
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
19:56
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti
19:15
İki şehirde İHA alarmı Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
17:59
Putin’den “Barış görüşmelerine hazırız“ mesajı İstanbul vurgusu yaptı
Putin'den "Barış görüşmelerine hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 20:59:00. #7.13#
SON DAKİKA: ABD Nükleer Reaktörler İçin 17,5 Milyar Dolar Kredi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.