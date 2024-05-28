ABD Piyasalarında Menkul Kıymet Takas Süresi 1 Güne İndiriliyor - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Piyasalarında Menkul Kıymet Takas Süresi 1 Güne İndiriliyor

ABD Piyasalarında Menkul Kıymet Takas Süresi 1 Güne İndiriliyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yapılan düzenlemeyle, ABD piyasalarında menkul kıymet takas süresi 2 günden 1 güne indiriliyor. Yeni uygulama ile yatırımcılar, hisse senetleri, tahviller ve borsa yatırım fonları gibi sermaye piyasası araçlarından elde ettikleri tutarları daha erken nakite çevirebilecek. Bu değişiklik, piyasaların daha esnek ve düzenli hale gelmesini sağlayacak.

28.05.2024 11:01
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ABD piyasalarında menkul kıymet takas süresinin 2 günden 1 güne indirileceği uygulama bugünden itibaren başlıyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), üç yılı aşkın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni uygulama bugünden itibaren yürürlüğe girerken, söz konusu değişiklikle yatırımcıların hisse senetleri, tahviller ve borsa yatırım fonları (ETF) başta olmak üzere tüm sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirdiği işlemler sonucunda elde ettikleri tutarları daha erken nakite çevirebilecek.

ABD'de hisse senetleri ve menkul kıymetlerin takasında "T+2" sistemi uygulanıyordu. Bu sistemde, bir hisse senedi veya başka bir menkul kıymet satışı gerçekleştiğinde elde edilecek tutarın, işlemden sonraki ikinci işlem gününde satış yapan yatırımcının hesabına nakit olarak çekebilecek şekilde ulaşıyordu.

Yeni düzenlemeye göre ise bu sistem "T+1" olarak değiştirilirken, söz konusu değişiklik işlem sonrasındaki birinci işlem gününde yatırımcıların nakit çekimi yapabilmesine imkan sağlanacak.

SEC Başkanı Gary Gensler ilgili değişiklik için yaptığı açıklamada, "Piyasamızı daha esnek, vakitli ve düzenli hale getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, söz konusu değişikliğin gelişmiş teknoloji ile daha hızlı bir şekilde nakitin el değiştirmesine olanak sağladığını ifade ederek, ABD piyasalarında değişimin kademeli olarak yapıldığını ve 2017'de de T+3'ten T+2'ye geçtiğini hatırlattı.

Kaynak: AA

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