ABD Seçimleri Piyasalarda Yükseliş Getiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Seçimleri Piyasalarda Yükseliş Getiriyor

Trump ve Harris'in yarıştığı seçimlerde piyasalarda olumlu seyir sürerken, yatırımcılar sonuçları bekliyor.

05.11.2024 22:47
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NEW ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris'in yarıştığı başkanlık ve Kongre seçimleri için vatandaşlar sandığa giderken, piyasalarda pozitif bir seyir izleniyor.

Türkiye saatiyle 21.30 itibarıyla Dow Jones endeksi 350 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,87 artışla 42.156,12 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,02 artışla 5.770,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 kazançla 18.406,90 puana çıktı.

ABD'de başkanlık seçimlerinin sonuçları yatırımcılar tarafından beklenirken, pay piyasalarında yukarı yönlü bir seyir izleniyor.

Analistler, kafa kafaya seyreden yarışın galibinin belli olacağı kritik başkanlık seçimleri sonucunun harcamalarda veya vergi politikalarında değişikliğe yol açabileceğini belirtti.

Bu nedenle Temsilciler Meclisi ile Senato'nun hangi partinin kontrolünde olacağının da yatırımcılar tarafından merak edildiğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) perşembe günkü faiz kararının da beklendiğini kaydetti.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvil faizi ise 2 baz puan artışla yüzde 4,33'e yükselmesine rağmen, geçen haftaki seviyelerinin altında seyrediyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,5 azalışla 103,40 seviyesine bulunuyor.

Kripto paraların fiyatlarındaki yükseliş de dikkati çekerken, Bitcoin'in fiyatında yüzde 3,4 ve Ethereum'un yüzde 1 artış görülüyor.

Öte yandan eski başkan Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group'un hisseleri yaklaşık yüzde 17 arttı.

Trump'ı destekleyen Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın hisselerindeki yüzde 4'ün üzerindeki yükseliş de dikkati çekti.

ABD'de oy verme işlemi, ülkenin en kuzeybatısında bulunan Alaska ve Hawaii eyaletlerinde yerel saatle 20.00'de (TSİ 6 Kasım 08.00) oyların kullanılmasıyla sona erecek. En erken sandıklar TSİ 03.00'te kapanacak.

Kaynak: AA

Kamala Harris, Donald Trump, Donald Trump, Dow Jones, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Seçimleri Piyasalarda Yükseliş Getiriyor - Son Dakika

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