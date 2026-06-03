ABD Şirketleri Rusya'da Kalıyor - Son Dakika
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ABD Şirketleri Rusya'da Kalıyor

03.06.2026 12:49
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AmCham Başkanı Agee, ABD'li şirketlerin Rusya'daki faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı.

ST. Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Rusya Başkanı Robert Agee, ABD'li şirketlerin çoğunun Rusya'da faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, yaptırım baskısında henüz bir yumuşama görmediklerini söyledi.

Agee, Rusya'da bugün başlayan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD merkezli bazı büyük markaların Rusya'dan ayrılmasının, ABD şirketlerinin tamamının ülkeden çıktığı anlamına gelmediğine işaret eden Agee, "ABD iş dünyası Rusya'da. Uzun yıllardır burada çalışıyoruz. Şirketlerimizin çoğu burada bulunuyor ve başarılı şekilde faaliyetlerini sürdürüyor." dedi.

Agee, bu yıl SPIEF'e gelen AmCham heyetinde çok sayıda şirket bulunduğunu belirterek, foruma katılımın önceki döneme göre arttığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile ilişkileri iyileştirmek istediğini dile getiren Agee, "Trump Rusya ile ilişkileri iyileştirmek istese de yaptırımlar değişmedi. Çatışma sona erene kadar bu yaptırımların devam edeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

1997'den bu yana düzenlenen SPIEF, 6 Haziran'a kadar devam edecek. Forumda, Rusya ile katılımcı ülkeler arasında çeşitli ekonomik ve ticari anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Etkinlikler, Politika, Ekonomi, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Şirketleri Rusya'da Kalıyor - Son Dakika

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