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ABD Teknoloji Şirketlerinin Güçlü Bilançolarıyla New York Borsası Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Teknoloji Şirketlerinin Güçlü Bilançolarıyla New York Borsası Yükseldi

ABD Teknoloji Şirketlerinin Güçlü Bilançolarıyla New York Borsası Yükseldi

New York borsası, Meta ve Amazon gibi ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinin güçlü gelen bilançolarının yarattığı iyimserlikle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri rekor tazeledi. ABD'de beklentileri aşan istihdam verileri sonrası ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlama ihtimali azaldı. Güçlü gelen istihdam verileri ve bilanço sezonu piyasaların odağında yer aldı.

03.02.2024 00:53  Güncelleme: 01:10
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New York borsası, Meta ve Amazon gibi ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinin güçlü gelen bilançolarının yarattığı iyimserlikle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 130 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,35 artışla 38.654,42 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,07 artarak 4.958,61 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,74 kazançla 15.628,95 puana yükseldi.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

ABD'de beklentileri aşan istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimallerin güçlenmesine karşın teknoloji şirketlerinin güçlü gelen finansal sonuçlarının etkisiyle pay piyasalarında haftanın kapanışında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam ocakta 353 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,7 oldu ve beklentilerin altında kaldı.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da aynı dönemde yüzde 0,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artarak 34,55 dolara yükseldi. Ortalama saatlik kazançta bu dönemde kaydedilen artış Mart 2022'den bu yana en büyük artış oldu.

İş gücü piyasasının gücünü koruduğunu gösteren veriler ABD ekonomisinde resesyon beklentilerini azaltırken, Fed'in faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimalleri kuvvetlendirdi.

Söz konusu veriler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günü Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası mart ayında faiz indiriminin olası olmadığının sinyalini vermesinin ardından geldi. Analistler, Fed'in ekonomiyi soğutma çabaları neticesinde tarım dışı istihdamdaki artışın yavaşlamasını istediğini hatırlattı.

İstihdam verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ilk faiz indirimine martta başlama ihtimali yüzde 20'ye geriledi.

Güçlü gelen istihdam verileri sonrası tahvil faizleri de yükselişe geçerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 17 baz puan artışla yüzde 4,02'ye çıktı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, istihdam raporunun ardından yaptığı açıklamada, iş gücü piyasasının gücünü korumasının Fed'in istihdam politikası açısından endişeleri azaltacağını belirtti. Goolsbee, ocak ayı verilerine göre toplam çalışma saatlerindeki zayıflığın manşet verilerin öne sürdüğü kadar güçlü olmadığını gösterdiğini aktardı.

Yoğun bilanço sezonu da piyasaların odağındaki yerini korurken, perşembe günü piyasaların kapanmasının ardından finansal sonuçlarını açıklayan ABD'li teknoloji devlerinden Apple, Meta ve Amazon'un hisselerindeki hareketlilik öne çıktı.

Meta'nın hisseleri, şirketin geçen yılın son çeyreğinde karını 3 katına çıkarması, gelirini yüzde 25 artırması ve ilk temettüsünü açıklaması sonrası yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı.

Amazon'un hisseleri de şirketin gelirinin yüzde 14 arttığını bildirmesinin ardından yüzde 8'e yakın yükseldi. Apple'ın hisseleri ise şirketin Çin'de hayal kırıklığı yaratan satışları sonrası yüzde 0,5 geriledi.

Bilançolarını açıklayan ABD'nin büyük enerji şirketlerinden ExxonMobil'in hisseleri de karışık sinyaller veren finansal sonuçları sonrası yatay seyrederken, Chevron'un hisseleri şirketin temettüsünü yüzde 8 artırmasının ardından yüzde 3'e yakın değer kazandı.

Kaynak: AA

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