ABD Ticaret Bakanlığı beş ülkeye yapay zeka çipi ihracatında lisans şartı getirdi - Son Dakika
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ABD Ticaret Bakanlığı beş ülkeye yapay zeka çipi ihracatında lisans şartı getirdi

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ABD Ticaret Bakanlığı, yapay zeka çiplerine uzaktan erişimle kısıtlamaların aşılmasını önlemek için geçici nihai kural yayımladı. Kural, D:5 ve Makao'daki şirketlere hizmet veren veri merkezlerine kısıtlama getirirken beş ülkeye çip ihracatında lisans şartı koyuyor.

NEW ABD Ticaret Bakanlığı, gelişmiş yapay zeka çiplerine ve sunucularına uzaktan erişim yoluyla mevcut ihracat kısıtlamalarının aşılmasını önlemek amacıyla düzenleme yaptı.

Bakanlığa bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) tarafından Hazine Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyinin talimatıyla hazırlanan geçici nihai kural yayımlandı.

BIS'ten yapılan açıklamada, söz konusu kuralın, gelişmiş yapay zeka çiplerine ve sunucularına yönelik mevcut kısıtlamaların, üçüncü ülkelerdeki veri merkezlerini içeren uzaktan bilgi işlem düzenlemeleri aracılığıyla aşılmasını önlemek üzere tasarlandığı kaydedildi.

Bulut bilişim ve yapay zeka altyapısındaki hızlı ilerlemenin, ABD'nin ihracat kısıtlamalarına tabi olmayan ülkelerdeki veri merkezleri aracılığıyla gelişmiş Amerikan teknolojisine uzaktan erişimi mümkün hale getirdiğine değinilen açıklamada, kuralın bu alandaki korumaları mevcut kontrollerle daha uyumlu hale getirdiği vurgulandı.

D: 5 ülkeleri ve Makao'ya yönelik kısıtlamalar genişletildi

Yayımlanan kural metnine göre, yeni düzenlemeyle ABD'nin savunma ihracatı kısıtlamalarına tabi olan D: 5 Ülke Grubu'nda veya Makao'da genel merkezi bulunan şirketlere uzaktan yüksek hacimli bilgi işlem gücü sağlayan denizaşırı veri merkezlerine yönelik ihracat, yeniden ihracat veya ülke içi transferlere yeni kısıtlamalar getirildi.

Bu kapsamda veri merkezleri, yabancı çip üretim tesisleri ve çip ihracatçılarının, D: 5 Ülke Grubu veya Makao'daki kişilerin doğrudan ya da dolaylı mülkiyeti veya kontrolü de dahil olmak üzere müşterileri hakkında kapsamlı bir durum tespiti yapmaları gerekecek.

Çevrim içi perakendeciler ve sosyal medya platformlarında kullanılan ticari öneri sistemleri ise aynı ulusal güvenlik riskini taşımadıkları gerekçesiyle bu düzenlemenin dışında tutulacak.

Mevcut lisans gereksinimlerine ek olarak, normalden daha yüksek bir yönlendirme riski taşıyan Endonezya, Malezya, Singapur, Tayland ve Brezilya'ya gelişmiş çipleri ihraç etmek, yeniden ihraç etmek veya ülke içinde transfer etmek için lisans alınması gerekecek.

Söz konusu beş ülke için lisans gereksinimi, belirli raporlama şartlarının karşılanması koşuluyla genel merkezi veya nihai ana şirketi ABD'de bulunan şirketlere gönderilecek yarı iletkenler için geçerli olmayacak.

Bu düzenlemenin ihlal edilmesine göz yuman ülkeler aktif olarak izlenecek ve bunlara yönelik ithalat kısıtlamaları, yeni lisans gereksinimleri ve ihracat yasakları gibi bir dizi yaptırım değerlendirilecek.

Biden döneminde hazırlanan düzenleme kaldırıldı

Gelişmiş mantık çiplerinin üretimi ve paketlenmesine ilişkin ihracat kurallarında yapılan değişiklikle, yapay zeka çiplerine yönelik lisans gereksinimi bulunan ülkelerdeki çip tasarımcılarının mevcut kısıtlamaları aşabileceği yollar daraltıldı.

Kural ayrıca, önceki ABD Başkanı Joe Biden döneminde hazırlanan ve yapay zeka teknolojisinin yayılımını düzenlemeyi amaçlayan düzenlemeyi resmen yürürlükten kaldırdı.

Ticaret Bakanlığı, Mayıs 2025'te bu düzenlemeyi kaldıracağını duyurmuştu.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriTicaret BakanlığıYapay ZekaTeknolojiKısıtlamaEkonomiDünyaSon Dakika

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