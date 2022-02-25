ABD Ticaret Bakanlığı Rusya'ya karşı ihracat kısıtlamaları getirdi - Son Dakika
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ABD Ticaret Bakanlığı Rusya'ya karşı ihracat kısıtlamaları getirdi

25.02.2022 02:13
ABD Ticaret Bakanlığı Rusya'ya karşı ihracat kısıtlamaları getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya'nın askeri kabiliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu teknolojilere ve diğer öğelere erişimini engelleyecek bir dizi ihracat kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya'nın askeri kabiliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu teknolojilere ve diğer öğelere erişimini engelleyecek bir dizi ihracat kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kısıtlamaların öncelikle Rusya'nın savunma, havacılık ve denizcilik sektörlerini hedef aldığı kaydedildi.

Kısıtlamaların Rusya'nın önemli teknolojik girdilere erişimini engelleyeceği belirtilen açıklamada, bu kısıtlamaların Rusya'ya ihraç edilmesi planlanan yarı iletkenler, bilgisayarlar, telekomünikasyon ürünleri, bilgi güvenliği ekipmanları, lazerler ve sensörler gibi teknolojilere uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, kısıtlamaların ABD'de üretilen ürünlerin yanı sıra ABD ekipmanı, yazılımı ve planları kullanılarak yapılan yabancı ürünleri de kapsadığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığının açıklamasında, 49 Rus askeri işletmesinin kara listeye alındığı belirtilerek, bunlara ihracatın kısıtlanacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Rusya'nın eylemlerinin Ukrayna'da yaşayanlar için tehlike oluşturduğunu belirtti.

ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla kararlı ve yakın koordinasyon içinde hareket ettiğini vurgulayan Raimondo, Rusya'nın askeri kabiliyetlerini destekleyen ürünleri, yazılımları ve teknolojileri kısıtlamak için ellerindeki her aracı kullanmaya devam edeceklerini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD Ticaret Bakanlığı Rusya'ya karşı ihracat kısıtlamaları getirdi - Son Dakika


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