ABD, TotalEnergies ile Rüzgar Projelerini Sonlandırdı
ABD, TotalEnergies ile Rüzgar Projelerini Sonlandırdı

23.03.2026 23:59
ABD, TotalEnergies'in rüzgar projelerini sonlandırarak yatırımlarını fosil enerjiye yönlendirdi.

ABD yönetimi, Fransız enerji şirketi TotalEnergies ile açık deniz rüzgar enerjisi projelerinin sonlandırılması ve şirketin yatırımlarının konvansiyonel enerji projelerine yönlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

ABD İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, TotalEnergies ile mevcut deniz üstü rüzgar santrali kiralamalarından vazgeçilmesi için anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, anlaşma kapsamında TotalEnergies'in deniz üstü rüzgar santrallerinin kiralama bedeli olan yaklaşık 1 milyar doları ABD'de petrol, doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimine yatırmayı taahhüt ettiği belirtildi.

Şirketin bu yatırımları gerçekleştirmesinin ardından ABD hükümetinin rüzgar santrali kiralamaları için ödenen tutarı iade edeceği aktarılan açıklamada, TotalEnergies'in bu yıl Teksas'taki Rio Grande LNG tesisi ve Meksika Körfezi'ndeki petrol ve kaya gazı üretimi projelerine toplam 928 milyon dolar yatırım yapacağı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, ulusal güvenlik endişeleri doğrultusunda şirketin ABD'de yeni bir açık deniz rüzgar enerjisi projesi geliştirmeme sözü verdiği bildirildi.

Kaynak: AA

İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Avrupa ülkesinde acil durum Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi Avrupa ülkesinde acil durum! Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi
İsrail ordusu zorda Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar İsrail ordusu zorda! Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar

Köksal Baba’dan A Milli Takım’a sürpriz Sosyal medyayı salladı
Verilen cezaları adaletsiz bulup tribünlerden süresiz olarak çekildiler
Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli
Ateşkes konuşulurken, İran’a son zamanların en ağır saldırısı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
