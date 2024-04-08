ABD, TSMC'ye 6,6 milyar dolarlık çip üretimi yatırımı için finansman sağlayacak - Son Dakika
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Ekonomi

ABD, TSMC'ye 6,6 milyar dolarlık çip üretimi yatırımı için finansman sağlayacak

ABD yönetimi, Tayvan merkezli yarı iletken şirketi TSMC'ye ülkedeki çip üretimi yatırımı için 6,6 milyar dolara kadar doğrudan finansman sağlayacak. ABD Başkanı Joe Biden, yarı iletken üretiminin önemine vurgu yaparak, ABD'nin bu alanda gerileme yaşadığını belirtti. Biden, TSMC ile yapılan anlaşma sayesinde şirketin Arizona'da üçüncü bir çip fabrikası kuracağını ve binlerce iş imkanı yaratacağını ifade etti. Ayrıca, bu yatırımın ABD'yi dünyadaki en ileri yarı iletken üreticilerinden biri yapacağını söyledi.

08.04.2024 16:47  Güncelleme: 16:48
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NEW ABD yönetimi, Tayvan merkezli yarı iletken şirketi TSMC'ye ülkedeki çip üretimi yatırımı için 6,6 milyar dolara kadar doğrudan finansman sağlayacak.

ABD Başkanı Joe Biden, yazılı açıklamasında, yarı iletkenlerin akıllı telefonlardan arabalara, uydulara ve silah sistemlerine kadar her şeye güç sağladığına dikkati çekerek, ABD'nin bu çipleri icat ettiğini ancak dünya kapasitesinin yüzde 40'ını üretirken zamanla üretimin yüzde 10'un biraz üzerine gerilediğini vurguladı.

Bunun da ülkeyi önemli ekonomik ve ulusal güvenlik açıklarına maruz bıraktığına işaret eden Biden, bunu tersine çevirmeye kararlı olduğunu ve "Amerika'da yatırım" gündeminin önemli bir parçası olan CHIPS ve Bilim Yasası sayesinde yarı iletken üretimi ve işlerinin ABD'ye geri döndüğünü kaydetti.

Biden, ABD Ticaret Bakanlığının TSMC ile ülkede son teknoloji yarı iletken üretim tesislerinin inşasını desteklemek üzere yaptığı ön anlaşmayla bu ilerlemeyi devam ettirdiklerinin altını çizerek, "Bu yatırım sayesinde TSMC, Phoenix'te üçüncü bir çip fabrikası kurarak Arizona'daki toplam yatırımını 65 milyar dolara çıkaracak ve binlerce dolaylı istihdamın yanı sıra 25 binden fazla doğrudan inşaat ve imalat işi yaratacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, bu tesislerin dünyadaki en gelişmiş çipleri üreteceği ve ABD'yi 2030'a kadar dünyadaki en ileri yarı iletkenlerin yüzde 20'sini üretme yoluna sokacağı bilgisini verdi.

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada da TSMC Arizona'nın yapılan ön anlaşma kapsamında, ilgili yasa çerçevesinde 6,6 milyar dolara kadar doğrudan finansman alacağı, yerel iş gücünün eğitimine ve geliştirilmesine 50 milyon dolarlık CHIPS fonu ayrıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ön anlaşma kapsamında TSMC'ye doğrudan finansmana ek, yasa tarafından sağlanan 75 milyar dolarlık kredi yetkisinin bir parçası olarak 5 milyar dolarlık kredi sunulacağı bildirildi.

Tam kapasitede TSMC Arizona'nın üç fabrikasının, 5G/6G akıllı telefonlar, otonom araçlar ve yapay zeka veri merkezi sunucuları gibi ürünlere güç sağlayacak on milyonlarca ileri teknoloji çip üreteceği belirtilen açıklamada, şirketin, ABD'deki ilk fabrikasında 2025'in ilk yarısında yüksek hacimli üretime başlamayı planladığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD, TSMC'ye 6,6 milyar dolarlık çip üretimi yatırımı için finansman sağlayacak - Son Dakika

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