ABD\'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi düşük seviyede kaldı

NEW Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ocakta değişim göstermeyerek yüzde 3 olurken son 3 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, ocak ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.
Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, ocakta değişim göstermeyerek yüzde 3 oldu. Böylece kısa vadeli enflasyon beklentisi, Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.
Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi, aynı dönemde yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e gerilerken Mart 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü. 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi de yüzde 2,5'te sabit kaldı.
Hanehalkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti de ocakta değişim göstermeyerek yüzde 5 olurken hanehalkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti ise 0,1 puan yükselerek yüzde 3,1'e çıktı. Hem harcama hem gelire ilişkin beklenti, pandemi öncesi Şubat 2020 seviyesinin üzerinde gerçekleşti.
Bu dönemde maliyetlerdeki artışa ilişkin beklentiler, takip edilen tüm kalemler için azaldı. Maliyetlerdeki artış beklentisi benzin için yüzde 4,2'ye, gıda için yüzde 4,9'a, kira için yüzde 6,4'e, üniversite eğitimi için yüzde 5,9'a ve sağlık için yüzde 8,6'ya geriledi.
Benzin fiyatlarındaki artışa ilişkin beklenti, Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyeye inerken fiyat artış beklentisi için gıdada Mart 2020 ve kirada Aralık 2020'den bu yana en düşük değerler görüldü.
ABD'de ocak ayı enflasyonu yarın açıklanacak
ABD'de geçen ay Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,4 arttığı açıklanmıştı. Geçen hafta yapılan revizyonda ise TÜFE'de aralık ayındaki artış, yüzde 0,3'ten yüzde 0,2'ye çekildi.
Ülkede yarın açıklanacak ocak ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,9 olması yönünde.
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