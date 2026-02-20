ABD Tüketim Harcamaları Arttı - Son Dakika
ABD Tüketim Harcamaları Arttı

20.02.2026 17:37
ABD'de kişisel tüketim harcamaları Aralık'ta aylık %0,4 artış gösterdi, beklentilere uydu.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2025'e ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, kişisel gelirler geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artış kaydetti. Bu dönemde beklentilere paralel artan kişisel gelirler geçen yıl kasımda yüzde 0,4 yükselmişti.

Kişisel tüketim harcamaları da geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,4 arttı. Söz konusu dönemde beklentiler dahilinde artan kişisel tüketim harcamaları geçen yıl kasımda da yüzde 0,4 yükselmişti.

Fed'in enflasyon göstergesi beklentilerin üzerinde

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,9 arttı.

Piyasa beklentileri kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,8 artması yönündeydi. Endeks, geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,8 artmıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3 arttı.

Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,9 artması yönündeydi. Endeks, geçen yıl kasımda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 yükselmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Aralık, Son Dakika

