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ABD ve AB'den enerji arzıyla ilgili risklere karşı iş birliği sözü - Son Dakika

ABD ve AB'den enerji arzıyla ilgili risklere karşı iş birliği sözü

07.02.2022 23:01
ABD ve AB'den enerji arzıyla ilgili risklere karşı iş birliği sözü

ABD ve Avrupa Birliği (AB), birlik ve çevresindeki enerji arzıyla ilgili olası risklere karşı iş birliği taahhüdünde bulundu.

ABD ve Avrupa Birliği (AB), birlik ve çevresindeki enerji arzıyla ilgili olası risklere karşı iş birliği taahhüdünde bulundu.

İki taraf, ABD-AB Enerji Konseyi Bakanlar Toplantısı kapsamında ortak bir açıklama yaptı.

ABD-AB Enerji Konseyi'nin enerji güvenliğini artırmak ve enerji çeşitliliğini teşvik etmek için çalıştığı belirtilen açıklamada, Konsey'in Avrupa'daki gaz arzına ilişkin durumu ele almak ve Ukrayna'ya gaz arzını sağlamak için harekete geçmenin aciliyetini tartıştığı kaydedildi.

Açıklamada, "AB ve ABD, AB ve çevresindeki enerji arzıyla ilgili olası riskleri ele almak için proaktif olarak iş birliği yapma taahhütlerini teyit ettiler." ifadesi yer aldı.

"Enerji arzını bir silah olarak kullanmak kabul edilemez"

AB ve ABD'nin, mevcut enerji piyasaları üzerindeki jeopolitik ve iklim etkilerini ele alırken, kısa vadede gaz kesintileri olması halinde küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasalarının ilave ve çeşitlendirilmiş arz sağlama kapasitesine sahip olması için birlikte çalışma niyetinde olduğu vurgulanan açıklamada, enerji arzının bir silah veya jeopolitik baskı olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğu yinelendi.

Açıklamada, Ukrayna'nın hem AB'nin hem de ABD'nin önemli bir ortağı olmaya devam ettiğine dikkat çekilerek, enerji güvenliğinin Ukrayna için hayati önem taşıdığı aktarıldı.

Net sıfır emisyona sahip enerji sistemine geçişin hızlandırılmasının enerji piyasalarındaki dalgalanmaların azaltılmasını destekleyeceği, uygun fiyatlı ve güvenilir enerjiye erişimi kolaylaştıracağına da işaret edilen açıklamada, ABD ve ABD'nin 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşma ve temiz enerjiye geçişi sağlamak için birlikte çalışmayı, ilgili teknolojilere yönelik yatırımları teşvik etmeyi taahhüt ettiği belirtildi.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Enerji, Silah, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD ve AB'den enerji arzıyla ilgili risklere karşı iş birliği sözü - Son Dakika Ekonomi


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