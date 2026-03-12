ABD ve Çin Ekonomi Görüşmeleri Paris'te - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD ve Çin Ekonomi Görüşmeleri Paris'te

12.03.2026 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Hazine Bakanı Bessent, Çinli yetkili ile Paris'te ticaret ve ekonomi diyalogunu ele alacak.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in 15-16 Mart tarihlerinde Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile Paris'te bir araya geleceği bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bessent'in 15-16 Mart tarihlerinde Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile Fransa'nın başkenti Paris'te görüşeceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bessent, "Başkan (Donald) Trump ve Başkan Şi (Cinping) arasındaki karşılıklı saygı bağları sayesinde ABD ile Çin arasındaki ticaret ve ekonomi diyaloğu ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde ekiplerinin ABD'li çiftçileri, işçileri ve işletmeleri ilk sıraya koyacak sonuçlar üretmeye devam edeceğini kaydetti.

Trump, mart sonunda Çin'i ziyaret edecek

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, geçen yıl bir yandan Washington yönetiminin tarifeleri ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları, diğer yandan Çin'in küresel tedarikte kritik rol oynayan nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik adımlarıyla artan bir dizi anlaşmazlıkla gündemdeydi.

İki ülke heyetleri, müzakereler yürütmek üzere geçen yıl mayıs ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde, haziranda İngiltere'nin başkenti Londra'da, temmuzda İsveç'in başkenti Stockholm'de, eylülde İspanya'nın başkenti Madrid'de ve ekimde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de 30 Ekim 2025'te Güney Kore'nin Busan şehrinde görüşmüştü.

Ayrıca Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Ekonomi, Paris, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD ve Çin Ekonomi Görüşmeleri Paris'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
Saldırı sonrası Umman’daki kritik limandan dev yangın Saldırı sonrası Umman'daki kritik limandan dev yangın
Küme düşmeleri kesinleşmişti Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi Küme düşmeleri kesinleşmişti! Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
Beşiktaş’tan TFF’ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz!
İran, Basra Körfezi’nde yer alan yeraltı deniz üssüne ait görüntüleri paylaştı İran, Basra Körfezi'nde yer alan yeraltı deniz üssüne ait görüntüleri paylaştı
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

20:35
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
20:34
Bahçeli’den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
20:20
İsrail’den Lübnan’da yeni katliam Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
19:12
Şanlıurfa’da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
19:12
Donald Trump’tan İran’a Dünya Kupası uyarısı
Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı
18:54
İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 21:06:11. #7.13#
SON DAKİKA: ABD ve Çin Ekonomi Görüşmeleri Paris'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.