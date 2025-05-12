ABD ve Çin Gümrük Vergilerini Düşürdü - Son Dakika
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Ekonomi

ABD ve Çin Gümrük Vergilerini Düşürdü

ABD ve Çin Gümrük Vergilerini Düşürdü

ABD ve Çin, karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süreyle önemli ölçüde indirmeyi kabul etti.

12.05.2025 11:30
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ABD ve Çin, karşılıklı uyguladıkları gümrük vergilerini sürpriz bir şekilde 3 ay süreyle düşürme konusunda anlaştı.

ABD Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Pekin, ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürecek. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, hafta sonu Cenevre'de Çin heyetiyle gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Bessent, Çin ile 90 günlük bir duraklama ve gümrük vergisi seviyelerinin önemli ölçüde aşağı çekilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını bildirerek, Çin ve ABD'nin ayrışma istemediğini belirtti.

Hafta sonu Çin ile yapılan görüşmeleri "sağlam" ve "saygılı" olarak nitelendiren Bessent, "Fentanil konusunda atılacak adımlara yönelik çok sağlam ve verimli bir görüşme yaptık. Her iki tarafın da ayrışmak istemediği konusunda hemfikiriz." ifadesini kullandı.

Bessent, gelecekteki görüşmelere yönelik "Çok iyi görüşmeler bekliyoruz, artık görüşmelerde Cenevre mekanizması var." dedi. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, ABD'nin Çin ile daha dengeli bir ticaret yapmak istediğini belirterek, "ABD ve Çin için oldukça iyi bir sonuçla bitirdik." diye konuştu.

Anlaşmaya ilişkin yapılan açıklamada ise ABD'nin, 14 Mayıs itibarıyla fentanil dahil Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a düşüreceği, Çin'in ise ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 125'ten yüzde 10'a indireceği ifade edildi.

Ayrıca, Çin ve ABD arasında ticaret ve ekonomik ilişkiler konularında müzakerelerinin sürdürülmesi için mekanizma kurulacağı belirtildi. ABD ile Çin heyetleri hafta sonu İsviçre'nin Cenevre kentinde ticaret görüşmelerinde bulunmak üzere bir araya gelmişti. Dün hem ABD hem de Çin daha sonra müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtmiş ancak daha fazla ayrıntı vermemişti.

Dünyanın en büyük iki ekonomisinin ticaret ihtilaflarında anlaşması borsalarda coşkuya neden olurken, dolar ise diğer birçok para birimi karşısında değer kazanıyor. Dolar endeksi şu dakikalarda 101,7 seviyesinde bulunuyor.

ABD ile Çin tarifeler konusunda restleşmişti

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında Amerikalı ve Çinli yetkililer, bu hafta sonu tarife müzakereleri için İsviçre'de bir araya gelmek üzere anlaşmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD ve Çin Gümrük Vergilerini Düşürdü - Son Dakika

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