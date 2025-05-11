ABD Hazine Bakanı: Çin ile ticaret görüşmelerinde önemli ilerlemeler kaydedildi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinin verimli geçtiğini, görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti.

ABD ile Çinli yetkililer arasında İsviçre'de yapılan ticaret görüşmelerinin ardından Beyaz Saray internet sayfasında, "ABD, Cenevre'de Çin Ticaret Anlaşmasını Açıkladı" başlıklı bir açıklama paylaştı.

"ÖNEMLİ İLERLEMELER KAYDEDİLDİ"

Açıklamada, Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın, Çin ile İsviçre'de yapılan ticaret görüşmelerinin ardından yaptığı değerlendirmelere yer verildi. ABD Hazine Bakanı Bessent, "ABD ile Çin arasındaki çok önemli ticaret görüşmelerinde önemli ilerlemeler kaydettiğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin verimli geçtiğini belirten Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ı görüşmeler hakkında bilgilendirdiklerini aktardı. Bessent, görüşmelerin ayrıntılarına ilişkin yarın kapsamlı bir bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

ABD: GÖRÜŞMELER ÇOK YAPICI GEÇTİ

ABD Ticaret Temsilcisi Greer de görüşmeleri "çok yapıcı" olarak nitelendirdi. Greer, "Ne kadar hızlı bir şekilde anlaşmaya vardığımızı anlamak önemli, bu da belki de aradaki farkların sanıldığı kadar büyük olmadığını gösteriyor." dedi.

ABD'nin 1,2 trilyon dolarlık ticaret açığı olduğunu anımsatan Greer, bu nedenle Başkan Trump'ın acil durum ilan ettiğini ve tarifeler uyguladığını ifade etti. Greer, "Çinli ortaklarımızla yaptığımız anlaşmanın, ulusal acil durumu çözme yönündeki çalışmalarımıza yardımcı olacağından eminiz." diye konuştu.