ABD ve İngiltere, çelik ve alüminyum tarifelerinin hafifletilmesi için anlaştı - Son Dakika
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ABD ve İngiltere, çelik ve alüminyum tarifelerinin hafifletilmesi için anlaştı

23.03.2022 01:36
ABD ve İngiltere, çelik ve alüminyum tarifelerinin hafifletilmesi için anlaştı

ABD yönetimi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çeliğe ve alüminyuma uyguladığı tarifelerin hafifletilmesi için İngiltere ile anlaşmaya vardı.

ABD yönetimi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çeliğe ve alüminyuma uyguladığı tarifelerin hafifletilmesi için İngiltere ile anlaşmaya vardı.

ABD, 2018 yılından beri devam eden çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik gümrük vergisi sorununda Avrupa Birliği (AB) ve Japonya'nın ardından İngiltere ile de anlaşma sağladı.

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşma ile Trump döneminde uygulanan vergiler olmaksızın İngiltere'nin ABD'ye "tarihsel temelli sürdürülebilir hacimlerde" çelik ve alüminyum ürünleri göndermesine izin verileceği kaydedildi.

Anlaşmanın ABD'nin İngiltere'den 500 bin metrik ton çeliğin gümrüksüz ithal edilmesine izin vereceği belirtilen açıklamada, İngiltere'nin ise ABD'nin ihraç ettiği, değeri 500 milyon doların üzerinde olan damıtılmış alkollü içkiler, çeşitli tarım ürünleri ve tüketim malları gibi ürünlere yönelik misilleme tarifelerini kaldıracağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu uygulamanın 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe gireceği aktarıldı.

ABD, 2018 yılında "ulusal güvenlik" gerekçesiyle ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulama kararı almıştı.

Ekim 2021'de AB ile çelik ve alüminyum vergilerindeki anlaşmazlıkta uzlaşmaya varan ABD, şubat ayında ise Japonya ile anlaşma sağlamıştı.

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Avrupa Birliği, Donald Trump, Japonya, England, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD ve İngiltere, çelik ve alüminyum tarifelerinin hafifletilmesi için anlaştı - Son Dakika


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