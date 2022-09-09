ABD'den İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile Bakan Khatib'e yaptırım - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'den İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile Bakan Khatib'e yaptırım

09.09.2022 18:14
ABD'den İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile Bakan Khatib'e yaptırım

ABD yönetimi, ABD ve müttefiklerine karşı siber faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile Bakan Esmail Khatib'e yönelik yaptırım kararı aldı.

ABD yönetimi, ABD ve müttefiklerine karşı siber faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile Bakan Esmail Khatib'e yönelik yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı'nı ile Bakan Khatib'i yaptırım listesine eklediği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırım kararına gerekçe olarak ABD ve müttefiklerine karşı gerçekleştirilen kötü amaçlı siber faaliyetler gösterildi.

İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile siber aktör vekillerinin 2007'den bu yana dünya genelinde hükümetleri ve özel sektör kuruluşları ile çeşitli kritik altyapı sektörlerini hedef alan kötü niyetli siber operasyonlar yürüttüğü belirtilen açıklamada, son olarak temmuz ayında İran hükümeti ve İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklendiği değerlendirilen siber aktörlerin Arnavutluk hükümetinin bilgisayar sistemlerini bozarak hükümeti vatandaşlara yönelik çevrim içi kamu hizmetlerini askıya almaya zorladığı aktarıldı.

Açıklamada, bakanlığın Khatib liderliğinde İran'ın siyasi hedeflerini desteklemek için siber casusluk ve fidye yazılımı saldırılarına karışan çeşitli siber aktör ağlarını yönettiği ifade edildi.

YORUMLAR
500
Çin Dışişleri Bakanı, İranlı Mevkidaşı ile Telefonda Görüştü Çin Dışişleri Bakanı, İranlı Mevkidaşı ile Telefonda Görüştü İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Güney Afrikalı mevkidaşı ile görüştü İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Güney Afrikalı mevkidaşı ile görüştü
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, İran, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'den İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile Bakan Khatib'e yaptırım - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:43 Memleket Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tarafını seçti: Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa o
17:26 Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yeni gelişme! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
17:22 2. Elizabeth'e tapıyorlar! İngiliz gazete gökyüzündeki bir bulutu İngiltere Kraliçesine benzetti
17:11 CHP'li Özgür Özel: Seçim gecesi kutlamaları Taksim'de yapacağız
17:07 En düşük maaş 7 bin 500 TL'ye yaklaştı! Çalışanlar yüzde 65 zam alınca, belediye başkanını davul zurnayla karşıladı
16:32 Başkan İmamoğlu, İBB Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı! Masada İSKİ zammı var
16:22 Popstar yarışmasıyla şöhreti yakalamıştı! Özlem Güneş sahnesine gelen kadının eşini aldattığını görünce renkli hayatını terk edip tesettüre girdi
16:10 Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson kararı! Sözleşmesi askıya alındı
16:03 Türkiye ve Yunanistan arasındaki tırmanan krizde NATO devrede! İlk yorumları dikkat çekici
16:01 Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, evine Türk bayrağı asan taraftarı ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 18:14:38. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'den İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile Bakan Khatib'e yaptırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement