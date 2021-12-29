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Abdi İbrahim döngüsel ambalaj türü biyobozunur geliştirilmesi için anlaşma yaptı - Son Dakika

Abdi İbrahim döngüsel ambalaj türü biyobozunur geliştirilmesi için anlaşma yaptı

29.12.2021 10:33
Abdi İbrahim döngüsel ambalaj türü biyobozunur geliştirilmesi için anlaşma yaptı

Abdi İbrahim ve Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde biyobozunur ambalajlar geliştirilecek.

Abdi İbrahim ve Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde biyobozunur ambalajlar geliştirilecek.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 2030'da karbon nötr şirket olma hedefini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım daha attı.

Yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirliği önceliklendiren şirket, SUNUM ile tüketici sağlığı ürünlerinin birincil ambalajlarında kullanılmak üzere daha sürdürülebilir ve döngüsel bir ambalaj türü olan biyobozunur polimerler geliştirilmesi için anlaşma imzaladı.

İmzalanan anlaşma çerçevesinde biyobozunur ambalajların geliştirmesi, prototip üretimi ve üretilen prototip ambalajın tüketici sağlığı ürünlerinin mevcut ambalajları için aranan tüm yasal ve teknik başarı kriterlerini sağladığının test edilmesini içeren süreçlerin 27 ayda tamamlanması hedefleniyor. Proje sonunda üretilecek biyobozunur polimer ambalajların, Abdi İbrahim'in mevcut tüketici sağlığı ürünleri portföyünde yer alan ürünlerde kullanılması hedefleniyor. Proje ile Türkiye'de tüketici sağlığı ürünleri sektöründe ilk kez biyobozunur ambalaj kullanılmış olacak.

"Küresel rekabette yeni eksen düşük karbonlu ekonomi"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, Abdi İbrahim'in HEAL2030 sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında belirlediği hedefler doğrultusunda pek çok çalışma yürüttüklerini belirtti.

Çevresel başlık altındaki en önemli çatı hedeflerinin 2030 yılına kadar karbon nötr bir şirket haline gelmek olduğuna vurgu yapan Bülbül, şunları kaydetti:

"2030'da karbon nötr şirket olmak için kararlı ve net adımlar atıyoruz. Yeşil dönüşümün parçası olmak istiyoruz. Dünya ilaç sektöründe de diğer sektörlerde de tüketici tercihlerinde ve küresel rekabette yeni eksenin artık düşük karbonlu ekonomi olduğunu görüyoruz. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve onun çatısı altındaki Döngüsel Ekonomi Aksiyon Planı çerçevesinde, önümüzdeki dönemde plastik ambalajların daha sürdürülebilir hale getirilmesi ve biyobozunur ambalajların tüketiminin yaygınlaştırılması için köklü ve yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesini bekliyoruz. Abdi İbrahim olarak Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve TÜSİAD tarafından oluşturulan İş Dünyası Plastik Girişimi'nin imzacısıyız. Bu çerçevede plastik kullanımının azaltılması başta olmak üzere global seviyede yeşil dönüşüm sürecinin bir parçası olmak için proaktif davranıyoruz. Hem iyi hem de sorumlu şirketler arasında yer alarak hissedarlarımız, çalışanlarımız, toplumumuz ve çevremiz kısacası daha yaşanabilir bir gelecek için çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında en yüksek değeri yaratmaya odaklanıyoruz."

Abdi İbrahim'in Paris Anlaşması'nın öngördüğü hedefler ile paralel olarak değer zincirinin her aşamasındaki karbon ayak izini azaltacak projeleri hayata geçirdiğini belirten Bülbül, "Abdi İbrahim'in hedefi, geleceği iyileştirmek ve bunu yaparken de sürdürülebilirlik konusunda hem Türk ilaç sektörüne hem de diğer şirketlere ilham olmaktır." ifadesini kullandı.

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Sabancı Üniversitesi, Avrupa Birliği, Karbon, Nötr, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Abdi İbrahim döngüsel ambalaj türü biyobozunur geliştirilmesi için anlaşma yaptı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Abdi İbrahim döngüsel ambalaj türü biyobozunur geliştirilmesi için anlaşma yaptı - Son Dakika
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