 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanlığına Mustafa Oğuzcan Bülbül getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanlığına Mustafa Oğuzcan Bülbül getirildi

Abdi İbrahim, İnsan ve Kültür Grup Başkanlığı ile Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörlüğü rollerini birleştirerek, Mustafa Oğuzcan Bülbül'ü İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı olarak atadı. Bülbül, Abdi İbrahim'de 2019 yılından beri Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü olarak görev yapıyordu.

Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanlığına Mustafa Oğuzcan Bülbül getirildi
02.01.2024 - 11:30,
Abone Ol

Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanlığına Mustafa Oğuzcan Bülbül getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim, yerel ve global hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısını dinamik, yenilikçi ve esnek bir bakış açısıyla şekillendirmeye devam ediyor.

Şirket, bu kapsamda "İnsan ve Kültür Grup Başkanlığı" ile "Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörlüğü" rollerini birleştirerek, tüm bu disiplinleri bütüncül bir bakış açısıyla aynı yapı altında yönetme kararı aldı.

Böylelikle iki departmanı İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanlığı altında birleştiren Abdi İbrahim, bu pozisyona içeriden terfi ile Mustafa Oğuzcan Bülbül'ü getirdi. Bülbül, 2019 yılından bu yana Abdi İbrahim Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

Mustafa Oğuzcan Bülbül kimdir?

Mustafa Oğuzcan Bülbül, 2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. Aynı yıl Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen giriş sınavını kazanarak "rekabet uzman yardımcısı" olarak göreve başladı.

2005'te rekabet uzmanlığına terfi eden Bülbül, Rekabet Kurumu Birinci Denetim ve Uygulama Dairesi Başkanlığının sorumluluk sahasına giren sektörlere ait dosyalarda görev yaptı. 2009 yılında yüksek onur derecesiyle Columbia Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Fakültesi'ndeki "Uluslararası Enerji Politikaları ve Yönetimi" yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Türkiye'ye dönen Bülbül, 2018'de Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Bölümü'nde "Rekabet Cezalarının Halka Açık Şirketlerin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi" tez konusuyla doktor unvanını aldı.

Anadolu Efes'te 9 yıl görev yapan ve son olarak rekabet hukuku başta olmak üzere şirketin tüm yasal uyum risklerini, iletişim faaliyetlerini ve sürdürülebilirlik stratejilerini yöneten Bülbül, 2019'dan beri Abdi İbrahim Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü olarak görev yaptı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Abdi İbrahim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanlığına Mustafa Oğuzcan Bülbül getirildi - Son Dakika


12:25
Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor
12:24
Tokyo Havalimanı'nda pistte bulunan bir uçak yanıyor! İçeride çok sayıda yolcu ve mürettebat olduğu söyleniyor. Tokyo Havalimanı'nda pistte bulunan bir uçak yanıyor! İçeride çok sayıda yolcu ve mürettebat olduğu söyleniyor.
11:41
Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41
Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29
Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:18
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
11:11
İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı
11:01
31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak

Son Dakika
12:25 Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor
12:24 Tokyo Havalimanı'nda pistte bulunan bir uçak yanıyor! İçeride çok sayıda yolcu ve mürettebat olduğu söyleniyor.
11:41 Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41 Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29 Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:18 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
11:11 İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı
11:01 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:53 21 ay sonra bir ilk! Bitcoin 45 bin doları aştı
10:48 Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 12:40:06. #1.11#
SON DAKİKA: Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanlığına Mustafa Oğuzcan Bülbül getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement