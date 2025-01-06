Abdi İbrahim Üç Yeni İsimle Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Abdi İbrahim Üç Yeni İsimle Büyüyor

Abdi İbrahim Üç Yeni İsimle Büyüyor

Abdi İbrahim, stratejik hedefleri doğrultusunda üç önemli yöneticiyi bünyesine kattı.

06.01.2025 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abdi İbrahim, stratejik büyüme hedeflerini gerçekleştirme yolunda yönetici kadrolarını güçlendirmeye devam ederek, sektörün üç önemli ismini bünyesine kattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni atamalarla, Demet Körezlioğlu; Endokrinoloji ve Diyabet Bölüm Direktörlüğü görevine, Özgür Carlı; Temel Tedaviler I Bölüm Direktörlüğü görevine, Cem Tozar; Temel Tedaviler II Bölüm Direktörlüğü görevine getirildi.

Temel Tedaviler I ve II Bölümleri, Abdi İbrahim'in geniş kapsamlı ürün portföyünü yöneten ve kritik terapötik alanlarda stratejik sorumluluklar üstlenen birimler olarak dikkat çekiyor.

Yeni atanan üst düzey yöneticiler, Abdi İbrahim'in küresel çapta güçlenen pozisyonunu daha da ileriye taşımak, yenileşim odaklı stratejiler geliştirmek ve sektördeki liderliğini pekiştirmek adına kritik sorumluluklar üstlenecek.

Demet Körezlioğlu

Körezlioğlu, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesinde Pazarlama ve Pazarlama İletişimi Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. İlaç ve dermokozmetik sektörlerinde 17 yılı aşkın deneyime sahip olan Körezlioğlu, kariyeri boyunca pazarlama yönetimi, dijital pazarlama, takım liderliği ve finansal yönetim gibi stratejik alanlarda önemli sorumluluklar üstlendi. Son olarak Ali Raif İlaç Sanayisinde İş Birimi Müdürü olarak görev aldı. Körezlioğlu, Abdi İbrahim'deki yeni rolüyle, şirketin endokrinoloji ve diyabet alanındaki liderliğini güçlü ürün portföyü ve yenilikçi projelerle daha da geliştirmeye odaklanacak.

Özgür Carlı

16 yılı aşkın süredir ilaç sektöründe çeşitli pozisyonlarda görev alan Carlı, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Klinik Eczacılık alanında tamamlayıp, Koç Üniversitesinde katıldığı Yönetici Geliştirme Programı ile sektör bilgisini ve stratejik liderlik becerilerini derinleştirdi. Kariyerine 2004'te sağlık sektöründe başlayan Carlı, pazarlama ve satış, eczane eczacılığı ve hastane eczacılığı gibi farklı alanlarda deneyim kazandı.

2008'de Deva Holdingde Ürün Müdürü olarak başladığı görevinde, genel tedaviler, gastroenteroloji, hastane ürünleri ve ihaleler, OTC ve eczane ekipleri gibi çeşitli alanlarda liderlik rollerini üstlendi. Bu süreçte Kıdemli Ürün Müdürü, Pazarlama Müdürü, İş Birimi Lideri ve son olarak Pazarlama & Satış Direktörü pozisyonlarında görev aldı. Carlı, yeni görevinde Abdi İbrahim'in Temel Tedaviler I Bölümüne liderlik ederek şirketin stratejik hedeflerine katkı sunmayı sürdürecek.

Cem Tozar

Tozar ise Gazi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Sağlık sektöründeki kariyerine 2005'te Bilim İlaç'ta başlayan Cem Tozar, diyabet, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, pediatri, dermatoloji, alerji ve KBB gibi farklı alanlarda tıbbi tanıtım temsilciliği, ürün müdürlüğü, tanıtım müdürlüğü ve iş birimi müdürlüğü görevlerini üstlendi. Abdi İbrahim'deki yeni görevi öncesinde Bilim İlaç Satış ve Pazarlama Direktörü olarak çalışan Tozar, Abdi İbrahim'in Temel Tedaviler II Bölümüne liderlik edecek.

Kaynak: AA

Abdi İbrahim, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Abdi İbrahim Üç Yeni İsimle Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:47 AK Partili Mehmet Metiner’den DEM Partili ismin İmralı tehdidine olay yanıt AK Partili Mehmet Metiner'den DEM Partili ismin İmralı tehdidine olay yanıt
10:46 Başkent Ankara’da ’’İnsanlık ölmüş’’ dedirten görüntü Başkent Ankara'da ''İnsanlık ölmüş'' dedirten görüntü
10:18 BBP lideri Destici, DEM Parti heyetine randevu vermek için tek şart koştu BBP lideri Destici, DEM Parti heyetine randevu vermek için tek şart koştu
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
07:32 Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
17:23 Görüntüler Türkiye’den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti Görüntüler Türkiye'den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti
17:06 Barış Alper Yılmaz’ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
16:53 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi
16:46 4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörünün enkazdan cansız bedeni çıkarıldı 4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörünün enkazdan cansız bedeni çıkarıldı
16:27 Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı
16:26 Süper Lig’de olay bitmiyor: Herkes Kasımpaşa-Gaziantep FK maçında iptal edilen 2 golü tartışıyor Süper Lig'de olay bitmiyor: Herkes Kasımpaşa-Gaziantep FK maçında iptal edilen 2 golü tartışıyor
16:24 Şehit polisin son paylaşımı yürekleri yaktı Şehit polisin son paylaşımı yürekleri yaktı
15:54 Athena Gökhan’dan bomba öneri: Başkanı Galatasaraylı olmayan bütün takımlar ligden çekilsin Athena Gökhan'dan bomba öneri: Başkanı Galatasaraylı olmayan bütün takımlar ligden çekilsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 11:34:26. #1.13#
SON DAKİKA: Abdi İbrahim Üç Yeni İsimle Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.