Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yanıtladı! Kirada yüzde 25 uygulaması devam edecek mi?

Ekonomi

Ev sahipleri ile kiracılar arasında son dönemde sorunlara neden olan kira artışlarının düzenlenmesi için başlatılan yüzde 25 sınırı düzenlemesiyle ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Temmuz 2024'te sona erecek olan uygulama için "Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak." dedi. Tunç, konuşmasında arabuluculuk uygulamasını başlattıklarını da hatırlattı.

"BİR ANDA FAHİŞ ARTIŞ OLMAMASI İÇİN..."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı tv100 yayınında kira artışlarına getirilen yüzde 25 sınırıyla ilgili konuştu. 1 Temmuz 2024'te sona erecek uygulamanın devam edip etmeyeceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Tunç, "Durumun sürmesine gerek kalmayacak yanıtını verdi.

Tunç, kira artışıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için TBMM'de yüzde 25'le sınırlandırıldı. Sonrasında yine bu artışla ilgili endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu. 1 Eylül'den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak."