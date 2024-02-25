Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yanıtladı! Kirada yüzde 25 uygulaması devam edecek mi? - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yanıtladı! Kirada yüzde 25 uygulaması devam edecek mi?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının 1 Temmuz 2024'te sona ereceğini ve bu durumun devam etmeyeceğini açıkladı. Bakan Tunç, kira davalarında arabuluculuk döneminin başladığını ve fahiş artışların önüne geçmek için bu uygulamaya geçildiğini belirtti.

25.02.2024 08:58  Güncelleme: 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ev sahipleri ile kiracılar arasında son dönemde sorunlara neden olan kira artışlarının düzenlenmesi için başlatılan yüzde 25 sınırı düzenlemesiyle ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Temmuz 2024'te sona erecek olan uygulama için "Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak." dedi. Tunç, konuşmasında arabuluculuk uygulamasını başlattıklarını da hatırlattı.

"BİR ANDA FAHİŞ ARTIŞ OLMAMASI İÇİN..."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı tv100 yayınında kira artışlarına getirilen yüzde 25 sınırıyla ilgili konuştu. 1 Temmuz 2024'te sona erecek uygulamanın devam edip etmeyeceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Tunç, "Durumun sürmesine gerek kalmayacak yanıtını verdi.

Tunç, kira artışıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için TBMM'de yüzde 25'le sınırlandırıldı. Sonrasında yine bu artışla ilgili endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu. 1 Eylül'den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak."

NE OLMUŞTU?

Yüksek enflasyon nedeniyle kiralarda yaşanan fahiş artışın önüne geçmek amacıyla hükümet, 11 Haziran 2022 - 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olan, kira artışını yüzde 25 sınırına bağlayan bir düzenleme getirmişti. Sorunun sürmesi üzerine uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yanıtladı! Kirada yüzde 25 uygulaması devam edecek mi?

kiracı, Emlak, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yanıtladı! Kirada yüzde 25 uygulaması devam edecek mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hüseyin Taşkın GÜLER: Yakınız milleti. Kiracım evimde 4000 TL ye oturuyor. Karı koca avukatlar. Ofislerinin mülkü bile kendilerine ait. Kira artış zamanı arıyoruz telefonları bile açmıyorlar. Yüzde 25 yapıp geçiyorlar. Aynı konumda 30 bin TL kiraya verenler var. Malulen emekliyim. 10 bin emekli maaşı alıyorum. Oturduğum eve 12000 kira veriyorum. Hakkımı başta bu kanunu çıkaranlara helal etmiyorum. Sona kiracıma. Yazıklar olsun kurduğunuz düzene 12 0 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 10:24:56. #1.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yanıtladı! Kirada yüzde 25 uygulaması devam edecek mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement