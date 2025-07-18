AdaletKart Sözleşmesi Yenilendi

BÜTÜNLEŞİK finans hizmetleri sunan Param, Adalet Bakanlığı ile olan mevcut 'AdaletKart' sözleşmesini yeniledi. Param ve Turuncu Holding A.Ş'nin Adalet Bakanlığıyla imzaladığı sözleşme ile Adalet Bakanlığı personeline özel olarak sunulan yenilikçi hizmetlerin kapsamı üç yıl süreyle daha uzatılmış oldu.

Adalet Bakanlığı personelinin hayatını kolaylaştıran AdaletKart, hem güvenli bir kurumsal kimlik kartı hem de gelişmiş bir ön ödemeli kart olarak çift fonksiyona sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bu sayede kart sahipleri, tek bir kart ile hem kurum içi hizmetlere erişebiliyor hem de tüm finansal işlemlerini kolayca yönetebiliyor.

Adalet Bakanlığı personellerine anlaşmalı üye iş yerlerinde özel indirim ve kampanyalardan yararlanma imkanı sunan AdaletKart, TROY altyapısı sayesinde Türkiye'deki tüm POS cihazlarında, banka ATM'lerinde ve e-ticaret sitelerinde güvenle kullanılabiliyor. Geçiş sistemleri alanında da, Türkiye genelindeki tüm adliyelerde ve tüm kapılarda kullanılan, mahkeme yönetim sistemi ile entegre çalışan, çevrimiçi tek merkezden yönetilen, 5764 kart okuyucusu ile kapı geçiş sistemi hizmeti sağlanıyor.