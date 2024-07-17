Ekonomi

AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, Adana Konteyner Limanı'nın tahsisinin onaylandığını açıkladı.

AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Adana Ana Konteyner Limanı ile Basra Körfezi'nin Irak ve Türkiye üzerinden Akdeniz'e bağlanmasının yanı sıra, doğu-batı, güney-kuzey koridorlarında demir ve kara yollarından taşınan yüklerin Akdeniz'e Türkiye üzerinden geçmesine imkan sağlayacak olan yeni konteyner limanı projesinin tahsisinin onaylandığını açıkladı.

Çelik, "Stratejik konumuyla her daim önemli bir potansiyeli bünyesinde barındıran Adana'mızı dünya ticaretinde ve uluslararası ulaştırma koridorlarında öne çıkaracak olan Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisi onaylandı. Cumhurbaşkanımızın Adana'mıza dev bir eser daha kazandırma müjdesi hayata geçiyor. Türkiye'nin tüm limanlarının kurulu kapasitesi 12 milyon TEU iken neredeyse tüm kapasiteyi karşılayacak olan Adana Ana Konteyner Limanı, Adana'mızın ve bölgemizin ticari potansiyelini maksimum düzeyde değerlendiren stratejik bir aktör olacak" ifadelerine yer verdi. - ADANA