Adana Ana Konteyner Limanı'nın Tahsisi Onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adana Ana Konteyner Limanı'nın Tahsisi Onaylandı

AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, Adana Konteyner Limanı'nın tahsisinin onaylandığını açıkladı. Yeni konteyner limanı projesi, Adana Ana Konteyner Limanı ile Basra Körfezi'nin Irak ve Türkiye üzerinden Akdeniz'e bağlanmasını sağlayacak ve doğu-batı, güney-kuzey koridorlarında taşınan yüklerin Akdeniz'e Türkiye üzerinden geçmesine imkan tanıyacak. Adana Ana Konteyner Limanı, bölgenin ticari potansiyelini maksimum düzeyde değerlendiren stratejik bir aktör olacak.

17.07.2024 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, Adana Konteyner Limanı'nın tahsisinin onaylandığını açıkladı.

AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Adana Ana Konteyner Limanı ile Basra Körfezi'nin Irak ve Türkiye üzerinden Akdeniz'e bağlanmasının yanı sıra, doğu-batı, güney-kuzey koridorlarında demir ve kara yollarından taşınan yüklerin Akdeniz'e Türkiye üzerinden geçmesine imkan sağlayacak olan yeni konteyner limanı projesinin tahsisinin onaylandığını açıkladı.

Çelik, "Stratejik konumuyla her daim önemli bir potansiyeli bünyesinde barındıran Adana'mızı dünya ticaretinde ve uluslararası ulaştırma koridorlarında öne çıkaracak olan Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisi onaylandı. Cumhurbaşkanımızın Adana'mıza dev bir eser daha kazandırma müjdesi hayata geçiyor. Türkiye'nin tüm limanlarının kurulu kapasitesi 12 milyon TEU iken neredeyse tüm kapasiteyi karşılayacak olan Adana Ana Konteyner Limanı, Adana'mızın ve bölgemizin ticari potansiyelini maksimum düzeyde değerlendiren stratejik bir aktör olacak" ifadelerine yer verdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Basra Körfezi, Milletvekili, Ömer Çelik, Maksimum, AK Parti, Türkiye, Akdeniz, Adana, Irak, Ulaşım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana Ana Konteyner Limanı'nın Tahsisi Onaylandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 ’Sokak hayvanları’ teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler 'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
14:00 Şehirde her yere afişler asıldı Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler Şehirde her yere afişler asıldı! Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
16:26 Erden Timur’dan olay yaratacak sözler: Bana ’’Enayi’’ dediler Erden Timur'dan olay yaratacak sözler: Bana ''Enayi'' dediler
15:55 Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni’nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni'nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı
15:09 FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
14:25 Ülkede infial yaratan görüntüler Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı
14:15 Fenerbahçelilere müjde En-Nesyri Kanarya oluyor Fenerbahçelilere müjde! En-Nesyri Kanarya oluyor
14:10 Eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tutuklandı Eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tutuklandı
14:05 Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth’e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 17:22:05. #1.13#
SON DAKİKA: Adana Ana Konteyner Limanı'nın Tahsisi Onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement