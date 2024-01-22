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Adana'da 2 Aydır Maaşlarını Alamayan İşçiler Eylem Yaptı - Son Dakika
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Adana'da 2 Aydır Maaşlarını Alamayan İşçiler Eylem Yaptı

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Güney Çelik Fabrikası'nda çalışan yaklaşık 300 işçi, 2 aydır maaşlarını alamadıkları için eylem yaptı. İşçiler, haklarını almak için fabrika önünde toplandı ve slogan attı. Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen işçiler, fabrika sahipleri arasındaki anlaşmazlığın kendilerini mağdur ettiğini belirtti. Şirket ise çalışanlardan sabır ve anlayış beklediğini açıkladı.

Adana\'da 2 Aydır Maaşlarını Alamayan İşçiler Eylem Yaptı
22.01.2024 - 12:10,
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Adana'da 2 aydır maaşlarını alamayan yaklaşık 300 fabrika işçisi eylem yaptı.

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Güney Çelik Fabrikası, 2 ay önce faaliyetlerini durdurdu. 2 aydır maaş alamayan yaklaşık 300 işçi ise bugün fabrika önünde toplandı. Burada eylem yapan işçiler haklarını almak için slogan attı.

Grup adına konuşan Ali Ekici (49), 22 yıldır fabrikada çalıştığını ancak son 2 aydır maaşlarını alamadıklarını söyledi. Ekici, "2 ay önce hiçbir gerekçe göstermeden şirket faaliyetlerini durdurdu. Bizlere 'maaşlarınız ödenecek' dendi ancak Aralık ve Ocak ayında maaş alamadık. Şimdi de Mart veya Nisan ayında fabrikanın açılacağını söylüyorlar. Bizler sigortalı gözüktüğümüz için işe de giremiyoruz. Mağduruz 2 aydır. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

5 yıldır fabrikada çalıştığını söyleyen Mehmet Metin Haner (48) ise, "2 aydır ev kiramı ve faturalarımı ödeyemiyorum. Ev sahibi evden çıkartmak istiyor ne yapacağım bilmiyorum. Bir an önce mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Fabrika sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlık bizleri mağdur etti. Fabrikanın bütün ham maddesi her şeyi var ama biz çalışmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, işçilerin sabırlı olması istenerek şöyle denildi:

"Şirketimiz, bu sürecin çözümü için çalışmaktadır ve bu süreçte tüm paydaşlarımızın sabrını ve anlayışını rica ediyoruz. Çalışanlarımıza sorunlar hakkında şeffaf bir şekilde bilgi verilmiş olup, haklarını kullanmaları konusunda özgürlük tanınmıştır. Bu zorlu dönemde, çalışanlarımızın mağdur olmaması adına çaba göstermekteyiz. Önceliğimiz, şirketimizi var eden değerli çalışanlarımızın ve ailelerinin güvende hissetmelerini sağlamaktadır. Yaşanan süreçle ilgili çalışanlarımızla bir mutabakata varılmış olup, birlikte hareket etme kararı alınmıştır." - ADANA

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Onur Seckin: Hakkımızı yediler bizlerin Yanıtla 0 0

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