Adana'da 31 Bin Gıda Denetimi, 22 Milyon Ceza - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da 31 Bin Gıda Denetimi, 22 Milyon Ceza

Adana\'da 31 Bin Gıda Denetimi, 22 Milyon Ceza

2024'te Adana'da yapılan gıda denetimlerinde uygunsuzluk nedeniyle 22 milyon 135 bin lira ceza kesildi.

17.01.2025 10:24
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Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2024 yılı içinde gerçekleştirilen 31 bin gıda denetiminde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 22 milyon 135 bin lira cezai işlem uygulandığı açıklandı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2024 yılında 122 gıda denetçisi ile 31 bin gıda denetimi yapıldı. Denetimlerde tespit edilen mevzuat uygunsuzluklarına istinaden sorumluları hakkında, adli birimlere suç duyurusu, faaliyet durdurma, idari para cezası, ürünlerin piyasadan toplatılması, imha edilmesi ve kamuoyu duyurusu yapılması gibi farklı yaptırımlar uygulandı. Bu kapsamda şartları taşımayan işletmelere toplam 22 milyon 135 bin lira ceza kesildi.

"Denetimlerimiz sürecek"

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, güvenilir gıdaya ulaşmanın herkesin hakkı olduğunu belirterek, "Bakanlığımızın 1 milyon 300 bine yakın denetim yaptığı 2024 yılı gıda denetiminin zirveye çıktığı yıl oldu. Bakanlığımızın rutin denetimlerinin yanı sıra sektörel bazda ağırlık verdiği denetimler de yapıldı. Et ve et ürünleri, alkollü alkolsüz içecekler, okul-yurt kantinleri ve yemekhaneleri gibi sektörel denetimlerden sadece birkaçı. Biz de Adana olarak 122 denetçimizle 31 bin gıda denetimi yaptık. Yaptığımız denetimlerde karşılaşılan olumsuzluklara istinaden 22 milyon 135 bin lira idari para cezası uygulandı. Taklit ve tağşiş yapan firmalar bakanlığımızın internet sitesinden ifşa edildi" ifadelerini kullandı.

"Ekiplerimiz görevlerinin başında"

Halkın güvenli gıdaya ulaşması için 2025 yılında da denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydeden Kökçüoğlu, en iyi denetçinin tüketicinin kendisi olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımız markette, kasapta, restorantta kısacası hayatın her anında karşılaştığı veya gördüğü herhangi bir olumsuzlukta ALO GIDA 174 hattımıza şikayet veya ihbarda bulunabilir. İl ve ilçe ekiplerimiz halkımızın sağlıklı gıda tüketmesi için 7 gün 24 saat görevinin başında" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Sağlık, Tarım, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da 31 Bin Gıda Denetimi, 22 Milyon Ceza - Son Dakika

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