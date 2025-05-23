Adana'da Ar-Ge ve İnovasyon Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Ar-Ge ve İnovasyon Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Adana\'da Ar-Ge ve İnovasyon Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
23.05.2025 11:59
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AOSB'nin düzenlediği yarışmada 62 üniversiteden 182 proje yarıştı, ödül toplamı 750 bin TL.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Ulusal Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması'nın ödül töreni geniş bir katılımla gerçekleşti. Türkiye genelinden 62 üniversiteden 182 projenin başvurduğu yarışma, üniversite-sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden birini oluşturdu.

Toplam 750 bin TL'lik ödül havuzuyla desteklenen yarışmada; sanayiye doğrudan katkı sağlayabilecek, uygulanabilir ve yenilikçi projeler değerlendirildi. Katılımcı profili lisans öğrencilerinden akademisyenlere kadar uzanan yarışma, fikirlerin üretimle buluşmasına imkan sundu.

Törenin açılış konuşmasını yapan AOSB Başkanı Bekir Sütcü, yarışmaya ev sahipliği yapmaktan duydukları gururu dile getirdi. Sütcü, sadece bir ödül töreni değil, aynı zamanda üniversite-sanayi iş birliğinin güzel bir örneğini kutladıklarını ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe olan inancının, bugünün inovasyon ve girişimcilik ruhunun temelini oluşturduğunu belirten Sütcü, "Bizler de bu inançla genç zihinlere fırsatlar sunmak, onları cesaretlendirmek zorundayız.Bu dünyada ayakta kalmak, gelişmek ve lider olmak için inovasyon artık bir lüks değil, zorunluluktur. Girişimcilik ruhu, ülkemizin ekonomik kalkınması için hayati bir öneme sahiptir" dedi.

AOSB'nin yalnızca bir üretim üssü olmadığını vurgulayan Sütcü, "Yaklaşık 22 milyon metrekarelik alanda faaliyet gösteren, 500'ü aşkın firmayla yılda 2 milyar dolar ihracat yapan, 45 bin kişiye istihdam sağlayan dev bir bölgeyiz. Bu yarışmayla birlikte, AOSB'yi bir inovasyon köprüsüne dönüştürme vizyonunu benimsediğimizi gururla belirtmek isterim" diye konuştu.

Çukurova'nın köklü bir sanayi kültürüne sahip olmasına rağmen, girişimcilik ve inovasyon kültürünün henüz yeterince gelişmediğine dikkat çeken Sütcü, "Bu tür etkinlikler yalnızca yarışma değil, birer uyanıştır. Gerçek değişim, üniversite kampüsündeki parlak fikirle, fabrika zeminindeki üretim gücünü buluşturduğumuzda doğar" şeklinde konuştu.

Sütcü, bu yarışma aracılığıyla ulaşmak istedikleri üç temel hedefi ise şu sözlerle sıraladı:

"Birincisi, akademisyen ve öğrencilerimizin Ar-Ge ve inovasyon bilincini yükseltmek ve onları cesaretlendirmek. İkincisi, sanayi ile üniversite arasında aşılmaz görülen duvarları yıkmak. Üçüncüsü ve en önemlisi ise OSB'mizi yaşayan bir inovasyon ekosistemine dönüştürmek."

AOSB'nin bu sorumluluğun farkında olduğunu vurgulayan Sütcü, "Bölgemizin potansiyelini genç beyinler ve bilim insanlarıyla birleştirerek geleceğe taşımaya kararlıyız. Bu yarışmayla, inovasyon kültürüne bir maya da biz çalmak istiyoruz. Her bir fikriniz, ülkemizin geleceği için atılmış cesur bir adımdır. En büyük ödül, hayal etmekten, çalışmaktan ve başarma tutkusundan asla vazgeçmemektir" diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından dereceye giren proje sahiplerine ödülleri, törene katılan davetliler tarafından verildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da Ar-Ge ve İnovasyon Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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