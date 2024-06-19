Adana'da Aşırı Sıcaklar Ayçiçek Tarlalarını Kuruttu - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Aşırı Sıcaklar Ayçiçek Tarlalarını Kuruttu

Adana'nın Kozan ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle ayçiçek tarlaları erken kurudu. Ayçiçeklerin olgunlaşmadan sararması ve toprakların çatlaması, kuraklığın etkisini gözler önüne serdi. Ziraat Mühendisi Barış Kurtaran, yaşanan sıcakların verim kaybına neden olacağını belirtti ve bu durumun 10 yıldır ayçiçek ekimi yapanlar için görülmemiş bir zarar olduğunu ifade etti.

19.06.2024 09:29
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Adana'da Ağustos ayında hasadı gerçekleşecek olan ayçiçek tarlaları aşırı sıcak nedeni ile kurumaya başladı. Ayçiçekler olgunlaşmadan sararmaya başlarken kuraklık toprakların çatlaması ile gözler önüne serildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle ayçiçeklerini erken kurudu. Tam olgunluğa ulaşamadan kuruma başlayan ayçiçek tarlalarındaki yarıklar kuralığı kuraklığı gözler önüne serdi. Aşırı sıcaklıkların etkili olduğu bölgede ayçiçek tarlalarındaki kuraklık manzarası havadan da görüntülendi.

Haziran ayında ayçiçeklerinin içinin olgunlaşma dönemi olduğunu aktaran Ziraat Mühendisi Barış Kurtaran, "Geçtiğimiz hafta yaşanan aşırı sıcaklar nedeni ile ayçiçekleri neredeyse 1 ay erken kurudu. Erken kuruması verim kaybına neden olacak. Baharda aldığı yağmurları baz aldığımızda 300-400 kilo verim vermesi gerekirken şuan sıcaklar sonrası 250 kiloya kadar verim kaybı olması söz konusu. Bu yaşanan sıcaklar ciddi bir verim kaybı yaşatacak. Bu kuraklık ve sıcaklıkla 200-250 kilo verimin üzerine çıkması pek mümkün görünmüyor. Havanın çok ısınmasından kaynaklı arazide buharlaşma ani olduğu için çatlaklar oluştu. Ayçiçek kökleri ile toprağın bağını koparmış oldu. Burada mücadele yapabilecek hiç bir şey yok. Ayçiçeklerinin boynunun bükülmesi bile kuraklıkla alakalı. Ben 10 yıldır ayçiçek ekimi yapıyorum böyle bir zararı bugüne kadar görmedim" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da Aşırı Sıcaklar Ayçiçek Tarlalarını Kuruttu - Son Dakika

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