Adana\'da Dolandırıcılık Skandalı: Güzellik Merkezi Açılışı Belediye Başkanı Tarafından Yapıldı

Adana'da 2. Dilan Polat vakasında onlarca çalışan ve binlerce vatandaşı dolandıran güzellik merkezinin açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yaptığı ortaya çıktı. Piyasayı dolandıran güzellik merkezinin mağdurları haklarını almak istiyor.

Kentte 3 şubeyle faaliyet gösteren Sinem Çekinmez'e ait Bellapais Güzellik Merkezi'nin 2022 yılında açılan bir şubesinin açılışını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yaptı. Ancak aradan henüz 3 yıl geçmesine rağmen Sinem Çekinmez, müşterilerine piyasa değerinden daha ucuza yüklü miktarda hizmet paketi sattı. Çalışanlarına 5 aydır maaş ödemediği öne sürülen Çekinmez'in, bankalardan ve esnaf kooperatifinden de krediler çekip, tedarikçilerine de borçlarını ödemeden dün yurt dışına kaçtı.

Onlarca çalışan mağdur olurken Çekinmez'den paket satın alan binlerce vatandaş ise mağdur oldu. Çalışanlar haklarını almak için savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Dün akşam saatlerinde ise Bellapais Güzellik Merkezi'nin şubelerinde haciz işlemi uygulandı. - ADANA