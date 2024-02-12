Adana'da gül üreticilerinde 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hasat yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adana'da gül üreticilerinde 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hasat yoğunluğu yaşanıyor

Adana\'da gül üreticilerinde 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hasat yoğunluğu yaşanıyor

Adana'da 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi gül üreticileri hasat yoğunluğu yaşarken, dalında 25 liraya satılan güller çiçekçilerde 100-150 TL arasında alıcı buluyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışındaki talepleri karşılamaya çalışan çiçekçiler, fiyat farkının çok açık olduğunu belirtiyor. Özel günlerde gül fiyatlarının arttığı ancak 8 Mart'tan sonra düşüşe geçeceği ifade ediliyor.

12.02.2024 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da gül üreticilerinde 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hasat yoğunluğu yaşanırken dalından tanesi 25 liraya satılan gül, kentteki çiçekçilerde 100-150 TL arasında alıcı buluyor.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala çiçekçiler satış potansiyelinin büyük olduğu gün için hazırlıklarını yapıyor. Sevgiliye kırmızı gül alınmasıyla özdeşleşen 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde, Adana'nın Yüreğir ilçesindeki gül seralarında ise hasat yoğunluğu yaşanıyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışındaki siparişlere yetişmeye çalışan çiçekçiler, talebin yoğunluğundan dolayı oldukça memnun.

Yurt içi ve yurt dışına gidiyor

Hasat için sabah saatlerinde seraya giren üreticiler, öğleden sonraya kadar çiçek kesiyor. Kesilen çiçekler mezatta satıldıktan sonra ülkenin dört bir yanındaki müşterilere ulaşıyor. Güller, iç pazardaki talebi karşılamasının yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor.

Dalında 25, perakende 150 lira

Dönüme 7-8 bin adet gül verimi alınırken serada dalında 25 liraya satılan gül, kentteki çiçekçilerde tanesi 100-150 TL, internette ise 150-200 TL arasında satılıyor.

"Makas farkı çok açılmış durumda"

Gül üreticisi Ogün Sever Okur, seradaki fiyatlardan memnun olduklarını ancak makas farkının çok olduğunu söyledi. Okur, "Verim ve fiyatlar çok iyi. Dalındaki fiyat bizleri mutlu ediyor. 25 liraya biz satıyoruz ancak çiçekçide 100-150 lira arasında satılıyor. 14 Şubat öncesi talep çok fazla, yetiştiremiyoruz sürekli çalışıyoruz. Sevgililerin gülü buradan gidiyor ama makas ciddi anlamda açılmış durumda. Adana'da 100-150 liraya çiçekçiler satıyor ama başka şehirlerde fiyatlar daha da artıyor. Bunun için ne yapılır bilmiyoruz" dedi.

"Fiyatlar özel günlerde artıyor"

Özel günlerde gül fiyatının arttığını 8 Mart'tan sonra fiyatların düşüşe geçeceğini kaydeden Ogün Sever Okur, "8 Mart'a kadar fiyatlar bu şekilde gidecektir ondan sonra düşüşe fiyatlar geçecektir. Özel günlerde fiyatlar çok artıyor sonrasında düşüşe geçiyor" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Sevgililer Günü, Adana, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da gül üreticilerinde 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hasat yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 13:40:58. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da gül üreticilerinde 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hasat yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement