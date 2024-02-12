Adana\'da gül üreticilerinde 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hasat yoğunluğu yaşanıyor

Adana'da gül üreticilerinde 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hasat yoğunluğu yaşanırken dalından tanesi 25 liraya satılan gül, kentteki çiçekçilerde 100-150 TL arasında alıcı buluyor.
14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala çiçekçiler satış potansiyelinin büyük olduğu gün için hazırlıklarını yapıyor. Sevgiliye kırmızı gül alınmasıyla özdeşleşen 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde, Adana'nın Yüreğir ilçesindeki gül seralarında ise hasat yoğunluğu yaşanıyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışındaki siparişlere yetişmeye çalışan çiçekçiler, talebin yoğunluğundan dolayı oldukça memnun.
Yurt içi ve yurt dışına gidiyor
Hasat için sabah saatlerinde seraya giren üreticiler, öğleden sonraya kadar çiçek kesiyor. Kesilen çiçekler mezatta satıldıktan sonra ülkenin dört bir yanındaki müşterilere ulaşıyor. Güller, iç pazardaki talebi karşılamasının yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor.
Dalında 25, perakende 150 lira
Dönüme 7-8 bin adet gül verimi alınırken serada dalında 25 liraya satılan gül, kentteki çiçekçilerde tanesi 100-150 TL, internette ise 150-200 TL arasında satılıyor.
"Makas farkı çok açılmış durumda"
Gül üreticisi Ogün Sever Okur, seradaki fiyatlardan memnun olduklarını ancak makas farkının çok olduğunu söyledi. Okur, "Verim ve fiyatlar çok iyi. Dalındaki fiyat bizleri mutlu ediyor. 25 liraya biz satıyoruz ancak çiçekçide 100-150 lira arasında satılıyor. 14 Şubat öncesi talep çok fazla, yetiştiremiyoruz sürekli çalışıyoruz. Sevgililerin gülü buradan gidiyor ama makas ciddi anlamda açılmış durumda. Adana'da 100-150 liraya çiçekçiler satıyor ama başka şehirlerde fiyatlar daha da artıyor. Bunun için ne yapılır bilmiyoruz" dedi.
"Fiyatlar özel günlerde artıyor"
Özel günlerde gül fiyatının arttığını 8 Mart'tan sonra fiyatların düşüşe geçeceğini kaydeden Ogün Sever Okur, "8 Mart'a kadar fiyatlar bu şekilde gidecektir ondan sonra düşüşe fiyatlar geçecektir. Özel günlerde fiyatlar çok artıyor sonrasında düşüşe geçiyor" ifadelerini kullandı. - ADANA
İstanbul, Ataşehir'de beton mikseri caddedeki trafik ışıklarında mendil satan hamile kadını ezdi. Kadın ve bebeği olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, makamında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Güdük, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İstanbul Avcılar'da bir genç, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Genç adam, köpeklerle mücadele ederek kendini korumayı başardı. Bu olay, sokak köpekleri sorununun çözümü için siyasi partilerin vaatlerini gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Tunç, başıboş sokak köpekleri sorununa çözüm bulunacağını ifade etti. Ancak, vatandaşlar somut adımların atılmasını ve sokakların daha güvenli hale getirilmesini talep ediyor.
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin olarak Ahlam Albashır ve diğer 35 sanığın yargılandığı davada savcılık, Albashir'in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Albashir ise savunmasında, vefat eden insanlar nedeniyle geceleri uyuyamadığını ve idam cezasını kabul edeceğini belirtti. Duruşma savcısı ise Albashir'e yetim bıraktığı çocukların günahının onun üzerinde olduğunu söyledi.
Amerikan futbol sezonunun en bilinen etkinliği olan Süper Bowl maçı ansas City Chiefs ve San Francisco 49ers takımları arasında oynandı. Kansas City Chief'in oyuncusu olan sevgilisi Travis Kelce'nin locadan izleyen Taylor Swift, şampiyonluğun ardından sahaya inerek aşkını öpücüklere boğdu.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden yurda döndü. Bir basın toplantısı düzenleyerek uzay yolculuğuyla ilgili bilgiler veren Gezeravcı, "Turistik geziye çıktı" eleştirilerine de yanıt verdi. Gezeravcı açıklamasında "Yaptığımızın bir uzay seyahati olmadığını çok rahatlıkla ifade edebilirim. Gönlümüz rahat." dedi.
Teknesiyle nehirde balık avına çıkan Trakyalı bir vatandaşın dev yayın balığını avlama heyecanı görülmeye değerdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Aylardır kirasını ödeyemediği için ev sahibiyle davalık olan fenomen yazar Pucca'nın eski ev sahibi oyuncu Tuba Ünsal da isyan etti. Pucca'nın yıllardır kendisinin evinde kiracı olduğunu söyleyen oyuncu, "Evimi mahvetti demek az kalır sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti. Aylarca kira ödemedi" dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Adana'da gül üreticilerinde 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hasat yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?