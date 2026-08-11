Adana'da Kaçak Kesim Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Kaçak Kesim Uyarısı

Adana\'da Kaçak Kesim Uyarısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasaplar Odası Başkanı Yağmur, mühürsüz etlerin sağlık riski taşıdığını vurguladı.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, kentte kaçak kesimlerin devam ettiğini belirterek mühürsüz satılan veya tüketilen etlere karşı vatandaşları uyardı. Mühürsüz ette hayvanın ne olduğunun ve hangi şartlarda kesildiğinin bilinmesinin mümkün olmadığını ifade eden Yağmur, "Mühür ve sağlık raporu önemli" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen işletmeleri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Son açıklanan listelerde et ve et ürünlerine yönelik tespitler dikkat çekerken, bazı ürünlerde tek tırnaklı hayvan eti ve mevzuata aykırı farklı hayvansal içerikler belirlendi.

Adana kebabında hile endişesi

Adana'nın dünyaca ünlü kebabının temel malzemesi olan et konusunda ortaya çıkan bu tespitler, kentte faaliyet gösteren işletmeler açısından da tartışma oluşturdu. Bazı işletmelerde kebap harcında taşlık veya tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmesi, yıllardır mesleğini kurallarına uygun şekilde sürdüren kebapçıların da müşteriler karşısında zan altında kalmasına yol açıyor.

"Adana'mızda maalesef sürekli kaçak kesim oluyor"

Öte yandan kent genelinde bazı kasap ve restoranlarda satıldığı veya kullanıldığı öne sürülen mühürsüz etler de halk sağlığını tehdit ediyor. Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, "Esnafımız etlerini kestirdikleri zaman mutlak suretle sağlık raporu almalılar. Adana'mızda maalesef sürekli kaçak kesim oluyor. Vatandaşlarımız bunları bize veya Tarım ve Orman Bakanlığı'na bildirirlerse bunların üstüne gideceğiz. Hava sıcak, kaçak kesimlerde etler hangi şartlarda kesildi, nasıl muhafaza edildi bizler bilemiyoruz. O nedenle mühür ve sağlık raporu önemli" diye konuştu.

"Mühürsüz ette risk var"

Vatandaşların mühürsüz etlerin ne eti olduğunu anlamalarının zor olduğuna da vurgu yapan Yağmur, "Vatandaşlarımız kendileri ne eti olduğunu bilemez. Mühürsüz ette böyle bir risk var. Ancak ette mühür varsa bir şüphe yoktur. Lokantalardaki etlerde mutlaka sağlık raporu olmalı ve bu raporlar vatandaşların göreceği yerlere asılmalı" ifadelerini kullandı.

Esnaf Serkan Arslan ise, "Kasaplardan özellikle kesim raporu istenmeli. Bu istendiği zaman kaçak kesimin önüne geçilmiş olur" dedi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Kaçak Kesim Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu
AKP’den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti AKP'den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti
Gazze’de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi Gazze'de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi
Borç kavgası kanlı bitti: Arkadaşlarına kurşun yağdırdı Borç kavgası kanlı bitti: Arkadaşlarına kurşun yağdırdı
Biz onu oyuncu biliyorduk Sahnede ikinci Sibel Can çıktı Biz onu oyuncu biliyorduk! Sahnede ikinci Sibel Can çıktı
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi

12:17
Olay iddia Erdoğan, Cemil Tugay’ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz
Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?
11:57
Lukaku Fenerbahçe’de İşte bonservisi
Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi
11:52
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün 34 kişi nikah şahidi oldu
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu
11:38
Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı
11:34
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya’nın son hali Kıyafet tercihi olay oldu
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu
11:19
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog Babacan’ın sözlerine Ala’dan “bambu ağacı“ yanıtı
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan "bambu ağacı" yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 15:05:24. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Kaçak Kesim Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.