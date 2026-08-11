Adana\'da Kaçak Kesim Uyarısı

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, kentte kaçak kesimlerin devam ettiğini belirterek mühürsüz satılan veya tüketilen etlere karşı vatandaşları uyardı. Mühürsüz ette hayvanın ne olduğunun ve hangi şartlarda kesildiğinin bilinmesinin mümkün olmadığını ifade eden Yağmur, "Mühür ve sağlık raporu önemli" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen işletmeleri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Son açıklanan listelerde et ve et ürünlerine yönelik tespitler dikkat çekerken, bazı ürünlerde tek tırnaklı hayvan eti ve mevzuata aykırı farklı hayvansal içerikler belirlendi.

Adana kebabında hile endişesi

Adana'nın dünyaca ünlü kebabının temel malzemesi olan et konusunda ortaya çıkan bu tespitler, kentte faaliyet gösteren işletmeler açısından da tartışma oluşturdu. Bazı işletmelerde kebap harcında taşlık veya tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmesi, yıllardır mesleğini kurallarına uygun şekilde sürdüren kebapçıların da müşteriler karşısında zan altında kalmasına yol açıyor.

"Adana'mızda maalesef sürekli kaçak kesim oluyor"

Öte yandan kent genelinde bazı kasap ve restoranlarda satıldığı veya kullanıldığı öne sürülen mühürsüz etler de halk sağlığını tehdit ediyor. Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, "Esnafımız etlerini kestirdikleri zaman mutlak suretle sağlık raporu almalılar. Adana'mızda maalesef sürekli kaçak kesim oluyor. Vatandaşlarımız bunları bize veya Tarım ve Orman Bakanlığı'na bildirirlerse bunların üstüne gideceğiz. Hava sıcak, kaçak kesimlerde etler hangi şartlarda kesildi, nasıl muhafaza edildi bizler bilemiyoruz. O nedenle mühür ve sağlık raporu önemli" diye konuştu.

"Mühürsüz ette risk var"

Vatandaşların mühürsüz etlerin ne eti olduğunu anlamalarının zor olduğuna da vurgu yapan Yağmur, "Vatandaşlarımız kendileri ne eti olduğunu bilemez. Mühürsüz ette böyle bir risk var. Ancak ette mühür varsa bir şüphe yoktur. Lokantalardaki etlerde mutlaka sağlık raporu olmalı ve bu raporlar vatandaşların göreceği yerlere asılmalı" ifadelerini kullandı.

Esnaf Serkan Arslan ise, "Kasaplardan özellikle kesim raporu istenmeli. Bu istendiği zaman kaçak kesimin önüne geçilmiş olur" dedi.