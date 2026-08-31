Adana'da Kavun Ticareti: Aracı Olmadan Daha Kazançlı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Kavun Ticareti: Aracı Olmadan Daha Kazançlı

Adana\'da Kavun Ticareti: Aracı Olmadan Daha Kazançlı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Yıldırım, kavunlarını doğrudan pazarda satarak hem kazanç sağlıyor hem de tüketiciye uygun fiyata ulaştırıyor.

Adana'da 23 yıldır ailesi ile birlikte kavun ve karpuz üretimi yapan Fatih Yıldırım, tarlasında yetiştirdiği kavunları aracıya ve hale göndermek yerine ailesiyle birlikte doğrudan pazarda satarak tüketiciyle buluşturuyor. Tarlada kilogramı aracı girdiğinde 8-10 liraya kadar düşen kavunu aracısız şekilde 15-20 liraya satan Yıldırım, bu sayede hem emeğinin karşılığını aldığını hem de ürünü tüketiciye daha uygun fiyata ulaştırdığını belirtti.

Kozan ilçesine bağlı Aydın Mahallesinde yaklaşık 40 dönüm alanda kavun yetiştiren Fatih Yıldırım, bu sezon yaklaşık 70 ton ürün bekliyor. 2003 yılından bu yana kavun üretimi yapan Yıldırım, tarlasında yetiştirdiği kavunları aracıya ve hale göndermek yerine ailesiyle birlikte doğrudan pazarda satarak uygun fiyata tüketiciyle buluşturuyor.

Tarladan doğrudan tüketiciye

Kavunlarını yaklaşık 20 yıldır pazarlarda kendisinin sattığını anlatan Fatih Yıldırım, ürünün hale girmeden doğrudan tüketiciye ulaşmasının hem üretici hem de vatandaş açısından avantaj sağladığını ifade ederek, "Biz aracı girdirmiyoruz, hale sokmuyoruz. Marketlere ve pazarlara kendimiz satıyoruz. Hale girmeden tarladan halka direkt ulaştırıyoruz. Tarlada kavun için 8-10 lira arasında fiyat veriliyor. Tonaj olarak alındığında 10 lira deniyor. Tarlanın tamamını aldıklarında ise 10 liranın da altına düşebiliyor. Bu durumda çiftçi zarar ediyor" dedi.

Ürünlerini kendilerinin pazara götürmesiyle kar ettiklerini belirten Fatih Yıldırım, "Biz bu şekilde sattığımızda kilosu 15-20 liraya geliyor. Aracı girdiği zaman ise tüketiciye ulaşan fiyat 25 liranın üzerine çıkabiliyor. Böylece biz de kazanıyoruz, vatandaş da daha uygun fiyata kavun alıyor" diye konuştu.

Kavun yetiştiriciliğinin uzun ve yoğun emek isteyen bir süreç olduğunu anlatan Yıldırım, "Ürün tarlaya düştüğünde yaklaşık 70 gün sonra çıkıyor. 70 gün boyunca çiftçi tarlaya gelip emek etmek zorunda. Bizim burada hasat dönemi yaklaşık 1-1,5 ay sürüyor. Bir gün kavun topluyoruz, bir gün pazarda satıyoruz, sonraki gün yeniden topluyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgede yetişen kavunun kendine özgü tadı ve aroması bulunduğunu belirten Yıldırım, özellikle açık tarla üretiminin ürünün lezzetinde etkili olduğunu ifade ederek, "Çok güzel şiresi olan, tadı ve kokusu olan bir kavun. Sarı kavun, sarı burun olarak biliniyor. Bizim burada yetişen kavunun lezzeti ve aroması adeta akide şekeri gibi. Açık tarla ürünü olması, güneşi tamamen alması tadına ve kokusuna yansıyor" dedi.

Kaynak: İHA

Fatih Yıldırım, Ekonomi, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Kavun Ticareti: Aracı Olmadan Daha Kazançlı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CIA Başkanı Moskova’da üçlü görüşme önerdi CIA Başkanı Moskova'da üçlü görüşme önerdi
Rusya’dan Ukrayna enerji tesislerine saldırı tehdidi Rusya'dan Ukrayna enerji tesislerine saldırı tehdidi
Marmara’daki 185 deprem ’deprem fırtınası’ çıktı Marmara'daki 185 deprem 'deprem fırtınası' çıktı
HÜRJET Zafer Bayramı’nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi HÜRJET Zafer Bayramı'nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Karadeniz’de dron saldırısına uğrayan gemi Samsun’da karaya oturdu Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan gemi Samsun'da karaya oturdu
Kazdağı’nda yangın: Müdahale sürüyor Kazdağı'nda yangın: Müdahale sürüyor

10:55
Acun Ilıcalı aradan çekildi Yıldız isim adım adım Fener’e
Acun Ilıcalı aradan çekildi! Yıldız isim adım adım Fener'e
10:52
Uygun fiyatlı Togg geliyor İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
10:46
8 can gitti, 18 kişi kayıp Kaptanla ilgili ortaya atılan iddia akılalmaz
8 can gitti, 18 kişi kayıp! Kaptanla ilgili ortaya atılan iddia akılalmaz
10:43
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu’nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı
10:08
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü
09:52
16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti
16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı! Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 11:15:23. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Kavun Ticareti: Aracı Olmadan Daha Kazançlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement