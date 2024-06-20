Adana'da Keçi Sütünden El Yapımı Dondurma Talepleri Karşılamaya Yetişemiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adana'da Keçi Sütünden El Yapımı Dondurma Talepleri Karşılamaya Yetişemiyor

Adana'nın Feke ilçesinde ailesinden eski sistem ile dondurma üretimini sürdüren İsa Koştur, bölgede üretilen keçi sütü ve salepten dondurma yaparak siparişlere yetişemiyor. Günlük 80 kilogram dondurma üretildiğini ve tükendiğini kaydeden Koştur, Adana ve çevre illerden yoğun talep aldıklarını belirtti.

20.06.2024 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Feke ilçesinde ailesinden eski sistem ile dondurma üretimini sürdüren İsa Koştur, bölgede üretilen keçi sütü ve salepten dondurma yaparak siparişlere yetişemiyor. El yapımı dondurma için Adana ve çevre illerden yoğun talep gören üretici günlük 80 kilogram dondurma üretildiğini ve tükendiğini kaydetti.

Adana'nın Feke ilçesinde babasından kalan mesleği ailesi ile birlikte sürdüren İsa Koştur keçi sütünden el yapımı dondurma üreterek taleplere yetişmeye çalışıyor. Bölge üreticilerden aldığı Keçi sütü ve salep ile yazın serinleten lezzeti dondurma üretimi yapan genç girişimci günlük taleplere yetişmeye çalışıyor. Adana, mersin Osmaniye gibi bir çok ilden keçi sütü dondurmasına talep gördüğünü aktaran İsa Koştur, "Kendi yöremizin kendine özgü sahlep ve keçi sütünden dondurma yapıyoruz. Bir iki hafta öncesinde stok yapıyoruz. Günlük taze taze satıyoruz. Tam donmadan bile alıyorlar. Çevre illerden geliyorlar yoğun bir talep var. Şu an günlük ortalama 80 kilogram ile üretimi sürdürüyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana, Feke, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Keçi Sütünden El Yapımı Dondurma Talepleri Karşılamaya Yetişemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:10 Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam
10:16 Dizi setine silahlı saldırı Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı Dizi setine silahlı saldırı! Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı
10:02 Timur Cihantimur’un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi
09:14 Özel’in “Bidon kafa zihniyeti“ dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim Özel'in "Bidon kafa zihniyeti" dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim
17:49 İstanbul’a dönüş göçü başladı 43 ilin bağlantı noktası ve otoyollarda araç kuyruğu oluştu İstanbul'a dönüş göçü başladı! 43 ilin bağlantı noktası ve otoyollarda araç kuyruğu oluştu
10:59 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
09:55 Altına yatırım yapanlar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları
09:45 Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü
08:51 Hızını alamayan otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu Hızını alamayan otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu
08:51 Taksimetre parasını ödemeyen kadının söyledikleri pes dedirtti: Ben rezillik duygusunu hissetmem Taksimetre parasını ödemeyen kadının söyledikleri pes dedirtti: Ben rezillik duygusunu hissetmem
08:11 Kredi kartı harcamaları patladı Limit ve taksit sayısına yeni düzenleme Kredi kartı harcamaları patladı! Limit ve taksit sayısına yeni düzenleme
07:58 Şehitlerin kanları yerde kalmadı 1’i kırmızı 3’ü turuncu listedeki 5 terörist öldürüldü Şehitlerin kanları yerde kalmadı! 1'i kırmızı 3'ü turuncu listedeki 5 terörist öldürüldü
02:59 Hem suçlu hem güçlü Ceza yazan polislere “Sen insan değilsin“ diyerek tepki gösterdi Hem suçlu hem güçlü! Ceza yazan polislere "Sen insan değilsin" diyerek tepki gösterdi
00:29 Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Barış Zirvesi’ne ilişkin iddiaları yalanladı Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ilişkin iddiaları yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 11:20:06. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Keçi Sütünden El Yapımı Dondurma Talepleri Karşılamaya Yetişemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement