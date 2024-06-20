Adana'da Keçi Sütünden El Yapımı Dondurma Talepleri Karşılamaya Yetişemiyor

Ekonomi

Adana'nın Feke ilçesinde ailesinden eski sistem ile dondurma üretimini sürdüren İsa Koştur, bölgede üretilen keçi sütü ve salepten dondurma yaparak siparişlere yetişemiyor. El yapımı dondurma için Adana ve çevre illerden yoğun talep gören üretici günlük 80 kilogram dondurma üretildiğini ve tükendiğini kaydetti.

Adana'nın Feke ilçesinde babasından kalan mesleği ailesi ile birlikte sürdüren İsa Koştur keçi sütünden el yapımı dondurma üreterek taleplere yetişmeye çalışıyor. Bölge üreticilerden aldığı Keçi sütü ve salep ile yazın serinleten lezzeti dondurma üretimi yapan genç girişimci günlük taleplere yetişmeye çalışıyor. Adana, mersin Osmaniye gibi bir çok ilden keçi sütü dondurmasına talep gördüğünü aktaran İsa Koştur, "Kendi yöremizin kendine özgü sahlep ve keçi sütünden dondurma yapıyoruz. Bir iki hafta öncesinde stok yapıyoruz. Günlük taze taze satıyoruz. Tam donmadan bile alıyorlar. Çevre illerden geliyorlar yoğun bir talep var. Şu an günlük ortalama 80 kilogram ile üretimi sürdürüyoruz" dedi. - ADANA