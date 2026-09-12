Adana'da limon hasadı başladı, 710 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da limon hasadı başladı, 710 bin ton rekolte bekleniyor

Adana\'da limon hasadı başladı, 710 bin ton rekolte bekleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin narenciye üretiminin yüzde 40'ını karşılayan Adana'da mayer cinsi limonda hasat başladı; bahçede kilogram fiyatı 6-12 lira arasında alıcı buluyor. Bu sene 218 bin dönüm alanda 710 bin ton rekolte beklenirken ihracat 21 Eylül'de başlayacak.

Türkiye'nin narenciye üretiminin yüzde 40'ını tek başına karşılayan Adana'da mayer cinsi limonda hasat başladı. Bahçede kilogram fiyatı boyuna göre 6-12 liradan alıcı bulan limondan bu sene 710 bin ton rekolte bekleniyor.

Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından limon kesim tarihi 11 Eylül, ihraç tarihi ise 21 Eylül olarak açıklandı. Türkiye'nin en önemli limon üretim merkezlerinden Adana'da ise komisyon tarafından açıklanan tarihlere bağlı kalınarak dün ilk limon hasadı Yüreğir ilçesi Sakızlı Mahallesi'nde başladı.

Bu sene Adana genelinde 218 bin dönüm alanda dikili limon bulunurken 710 bin ton rekolte hedefleniyor.

"Gemi trafiğinde sıkıntı var"

Hasat sırasında İHA muhabirine konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, hasadın 21 Eylül'deki ihraç tarihiyle birlikte hızlanacağını anlatarak, "Hasat dün itibariyle başladı ancak çok yavaş ilerliyor. Karadeniz'deki Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan dolayı gemi trafiğinde sıkıntı var. Bu sene limonda bir sıkıntı yok, Adana genelinde 218 bin dönüm alanda limon ekim alanı var. Bu yıl 710 bin ton rekolte bekliyoruz" diye konuştu.

"Bu sene limon bol"

Geçtiğimiz yıl limonda 2025 yılındaki zirai don nedeniyle 380 bin rekolte alındığını, bu sene verimin bol olduğuna dikkat çeken Doğan, "Geçen yıl soğuklardan dolayı ağaçlar zarar gördüğü için 380 bin ton rekolte almıştık ve fiyatlar çok iyiydi, çiftçi mutluydu. Ancak bu yıl da verim bol ama fiyatlar düşük. Şu anda limonda hiç alıcı yok. İhracat için kapılar açıldığında belki fiyatlar biraz hareketli olacak" ifadelerini kullandı.

Şuanda dünya geneline Güney Afrika ve Arjantin'den limonun ihraç edildiğine vurgu yapan Mehmet Akın Doğan, "Şuan Güney Afrika'dan bütün ülkelere ve Arjantin'den limon gitmekte. Onların limonu Eylül'ün sonunda bitecek. Onların limonu bittiğinde bizim burada inşallah hareket başlayacak" dedi.

"İnşallah limonu yurt dışına göndereceğiz

Fiyatların limonun kalitesine göre 6 ile 12 lira arasında değiştiğini de anlatan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, daha sonra şunları söyledi:

"Çift makas mayer cinsi limonun fiyatı 6-8 lira. Tek makas olursa bu fiyatlar 8-12 lira arasında. 21 Eylül'de ihracat başlayınca fiyatların daha da artmasını bekliyoruz. Limonu siz dalından kestiğinizde parasız dahi alsanız bunun paketleme tesisinden çıkışı 15-20 lira. İnşallah limonu yurt dışına göndereceğiz. Yurt dışına limon gitmediği takdirde bu limonların hepsinin iç piyasada tüketilmesi mümkün değil. Limon çok fazla."

Öte yandan, Başkan Doğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'ndan bu yıl özellikle Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'nun (DFİF) verilmesini istedi.

Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, Türkiye, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da limon hasadı başladı, 710 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti
AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu
Yemek siparişi verdi, paketi açınca hayatının şokunu yaşadı Yemek siparişi verdi, paketi açınca hayatının şokunu yaşadı
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı

09:49
İsmail Kartal’ı istifaya götüren nedenler ve geri dönüşün perde arkası ortaya çıktı
İsmail Kartal'ı istifaya götüren nedenler ve geri dönüşün perde arkası ortaya çıktı
09:46
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
09:21
Eski Fenerbahçeli yıldıza akılalmaz suçlama Kaçırıldı, gözleri bağlandı, şırınga yapıldı
Eski Fenerbahçeli yıldıza akılalmaz suçlama! Kaçırıldı, gözleri bağlandı, şırınga yapıldı
09:20
Yeni Parti kapanıyor mu Özgür Özel’e kötü haber
Yeni Parti kapanıyor mu? Özgür Özel'e kötü haber
09:17
Dünyayı sarsacak yeni kriz Hürmüz’ün ardından ikinci darbe
Dünyayı sarsacak yeni kriz! Hürmüz'ün ardından ikinci darbe
08:55
Benzine dev zam pompaya yansıdı 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı
Benzine dev zam pompaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı
08:12
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar
İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
07:18
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti
Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 09:50:39. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da limon hasadı başladı, 710 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement