Adana'da mandalina yüz güldürüyor

W. Murcott ve Nova cinsi mandalina bahçede 5-7 lira arasında satılıyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Çiftçimiz bu sezon ancak maliyetlerini kurtardı"

ADANA - Türkiye'nin narenciye ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Adana'da mandalina hasadı sürüyor. Erkenci ürünlerin hasadının bittiği kentte, 2 çeşit mandalina çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Kentte yaklaşık 340 bin dönüm alanda üretimi yapılan ve Türkiye'de üretilen mandalinanın büyük bir oranını karşılayan mandalinada hasat sürüyor. Bahçelere giren işçilerin el emeğiyle toplanıp kamyon ve tırlara yüklenerek iç ve dış pazara gönderilen Eary-N, Okitsu Wase ve Miho Wase cinsi erkenci mandalinalar bu yıl rekoltenin fazla olması nedeniyle dalında 2-3 liradan alıcı buldu.

Çiftçinin yüzü geçci ürünlerle güldü

Mandalinada erkenci cinslerin hasadının bitmesi yerini geçci tabir edilen W. Murcott ve Nova cinsi ürünlere bıraktı. Dalında kilogram fiyatı 5-7 liradan alıcı bulan 2 çeşit mandalina çiftçinin yüzünü de güldürdü.

"Ürünlerin bir kısmı ağaçta kaldı"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Adana'da narenciye üretimi içerisinde en çok mandalina var. Şuanda 340 bin dönüm alanda 1 milyon 350 bin ton mandalina rekoltesi hedefleniyor. Limon ve portakaldan daha fazla mandalina var. Eylül ayının sonunda başlayan Eary-N, Okitsu Wase ve Miho Wase cinsi mandalinaların hasadı bitti. Onların bir kısmı ağaçta kaldı. Çiftçimiz para kazanamadı. Ancak şuanda W. Murcott ve Nova mandalina hasadı sürüyor. Çiftçimiz erkenci ürünlerde umduğunu bulamadı" ifadelerini kullandı.

"Yurt dışı kapıları açık"

W. Murcott ve Nova mandalinanın çiftçinin maliyetini kurtardığını aktaran Doğan, "Erkenci çeşitlere göre bu 2 cins mandalinada çiftçimizin yüzü bir nebze de olsa gülecek. Çünkü W. Murcott cinsi mandalinanın fiyatları geçen 10-12 lira arasında değişmekteydi bu sene ise 5-7 lira. Bu yıl bütün fiyatlar dip yaptı ve şuanda yurt dışı kapıları açık. Ürünler yurt dışına gönderiliyor" dedi.

"Ancak maliyet kurtarıldı"

Mevsimlik tarım işçisi sıkıntısı nedeniyle de narenciyenin dalında kaldığını vurgulayan Başkan Doğan, "Şuanda mevsimlik tarım işçisi sorunu yok. Ancak 1-2 ay öncesinde işçi bulabilseydik meyvelerimizin çoğu ağaçta kalmayacaktı. Meyvelerimizi ucuz veya pahalı yurt dışına göndermiş olacaktık. Çiftçimiz bu sezon ancak maliyetlerini kurtardı" diye konuştu.