Adana'da Sağanak Tarımı Vurdu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Sağanak Tarımı Vurdu

Adana\'da Sağanak Tarımı Vurdu
26.03.2026 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TZOB Başkanı Bayraktar, Adana'daki sağanak nedeniyle tarım arazilerini inceledi, zararları değerlendirdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sağanaktan etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

Bayraktar, Çotlu Mahallesi'nde yağışlardan etkilenen tarım arazilerini gezdi, bir araya geldiği çiftçilerin taleplerini dinledi.

İncelemelerinin ardından Bayraktar, gazetecilere, kentte yağışların tarım arazilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Doğal afetlerin üreticilere giderlerinin yanı sıra ciddi bir maliyet yüklediğini belirten Bayraktar, sahada gözlem yapmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Bayraktar, Adana'nın Yumurtalık, Yüreğir ve Karataş ilçelerindeki bazı tarım arazilerinde kuvvetli yağışlar sonucu su baskınlarının yaşandığını dile getirdi.

Yağışlarla su seviyesi yükselen Ceyhan ve Seyhan nehirleri nedeniyle de bölgede sorunlar yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu:

"TARSİM kapsamında olan üreticilerimiz bir miktar zararlarını tazmin edecekler. Çünkü prim ödüyorlar, bunun karşılığında bir zarar ödenmesi, karşılanması söz konusu olacak. TARSİM kapsamında olmayan üreticilerimize muhakkak surette bir nakdi yardım yapılması gerekiyor. Çiftçilerimize sahip çıkmak zorundayız."

Bayraktar, Çukurova'nın tarımda çok önemli bir bölge olduğunu dile getirdi.

Programlarında Bayraktar'a Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da eşlik etti.

Kaynak: AA

Şemsi Bayraktar, Doğal Afetler, Hava Durumu, Çiftçilik, Ekonomi, Tarım, Adana

Son Dakika Ekonomi Adana'da Sağanak Tarımı Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 20:22:32. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Sağanak Tarımı Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.