Adana'da su ürünleri mühendislerine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da su ürünleri mühendislerine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi

Adana\'da su ürünleri mühendislerine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi

Adana'da su ürünleri mühendislerine yönelik sucul istilacı türler ve hayalet av araçları hakkında farkındalık etkinliği düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Adana'nın su ürünleri üretimi ve ticaretinde önde gelen illerden biri olduğunu belirtti. Toplantıda su ürünleri mühendisleri, istilacı türler ve hayalet av araçları hakkında bilgilendirildi.

23.05.2024 13:08
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Adana'da su ürünleri mühendislerine yönelik sucul istilacı türler ve hayalet av araçları hakkında farkındalık etkinliği yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, müdürlükte düzenlenen toplantının açılışında, Adana'nın su ürünleri üretimi ve ticaretinde Türkiye'de önde gelen illerden biri olduğunu söyledi.

Sektörün büyüklüğüne bağlı olarak sorunların da diğer illere göre daha büyük olabildiğini belirten Kökçüoğlu, "Bakanlık olarak hem Adana yerelinde hem de Türkiye genelinde mevcut bu sorunları çözmek amacıyla bir farkındalık oluşturmak, bu farkındalıkla da sorunların çözümünü sadece birkaç günlük refleks olarak değil de sürdürülebilir şekilde insanlarımızın ve özellikle sektör paydaşlarımızın kabul ettiği bir uygulamaya sokmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Teslim edilen balon balığı sayısı arttı

Kökçüoğlu, deniz ve iç sularda hem istilacı türler hem hayalet av araçları aracılığıyla ekonomik değeri yüksek su ürünlerinin yok edildiğini gördüklerini belirtti.

Bakanlık olarak bu yönde istilacı türleri teslim edene para ödenmesi gibi önlemler aldıklarını anlatan Kökçüoğlu, "Önceki dönemlere göre teslim edilen balon balığı sayısında ciddi anlamda artış var. Artık balıkçılarımız da bu tehlikenin farkına vardı ve bunu çözmek için yakaladıklarını getiriyorlar. Daha önceden ağa takılanları getirirken artık tamamen bu türlerin avlanmasına yönelik fikir yürütüyorlar. Bunun için bir emek veriyorlar ve güzel çıktılar da alıyoruz." dedi.

Toplantıda Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Enver Özyurt "Hayalet av araçları", Doç. Dr. Ali Rıza Köşker "sucul istilacı türler" hakkında sunum yaptı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünde görevli su ürünleri mühendisi Dursun Özdoğan bu konudaki bakanlık düzenlemelerini anlattı.

Toplantıya müdürlük personeli ile kamu kurumları ve özel sektörde görevli su ürünleri mühendisleri katıldı.

Kaynak: AA

Adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da su ürünleri mühendislerine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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