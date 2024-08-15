Adana'da Tatlıcılar Sıcaklara İnovasyon Getirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Tatlıcılar Sıcaklara İnovasyon Getirdi

Adana\'da Tatlıcılar Sıcaklara İnovasyon Getirdi

Adana'da aşırı sıcaklar nedeniyle tatlıcılar menülerine dondurmalı ve meyveli ürünler eklemeye başladı. Sıcakların etkisiyle Adanalılar serinletici lezzetler arıyor.

15.08.2024 10:14
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Adana'da tatlıcılar aşırı sıcaklar bastırınca menülerine dondurmalı, meyveli ürünler eklemeye başladı. Aşırı sıcaklar, Adanalı tatlıcıları inovasyona itti.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Nemin de etkisiyle kentte hissedilen sıcaklık 50 dereceyi buluyor. Adanalılar ise yemek yerken dahi serinleten lezzetler arıyor. Hal böyle olunca kentteki tatlıcılar da menülerine birçok dondurmalı ve meyveli serinleten tatlılar ekledi. Tatlıcı Zeynep Geyik, sıcakların kendilerini inovasyona ittiğini, yaz aylarında dondurmalı ve meyveli tatlılara ilginin arttığını belirtti.

"Serinletici ürünler hazırladık"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zeynep Geyik, "Adana sıcaklarından dolayı gelen misafirlerimiz serinletici lezzetler istiyordu. Biz de bunun için farklı ürünler çıkartmaya çalıştık. Yaz sıcakları bizim yeni ürünler yapmamıza imkan sağlıyor. Sıcaklarda künefe, katmer ve şerbetli tatlılar çok satılmıyordu. Biz de yeni, serinletici ürünler hazırladık" dedi.

"Geri dönüşler çok güzel"

Geyik, Tescilli Adana Bombası'nı da meyveli olarak artık hazırladıklarını vurgulayarak, "Tescilli ürünümüz olan Adana Bombası'nı meyveli olarak yapmaya başladık ve aynı zamanda donduruyoruz. Bu tatlıyı da soğuk olarak servis ediyoruz. Gelen herkesten güzel dönüşler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hava çok sıcak"

Dondurmalı ve meyveli tatlılardan yemeye gelen müşteri Mehtap Leyla, "Adana'ya gezmeye geldim ama hava gerçekten çok sıcak. Bu sıcakta böyle bir tatlı ise müthiş. Bu sıcaklarda tatlı normalde yenmezdi ama böyle dondurmalı, meyveli tatlılar çok güzel tüketiliyor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da Tatlıcılar Sıcaklara İnovasyon Getirdi - Son Dakika

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