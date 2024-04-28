Adana'da Üretilen Narenciye Balının İlk Sağımı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Üretilen Narenciye Balının İlk Sağımı Gerçekleştirildi

Adana\'da Üretilen Narenciye Balının İlk Sağımı Gerçekleştirildi

Devlet Su İşleri Baraj İçi Tesisleri'ndeki kovanlarda üretilen narenciye balı için Adana'da hasat etkinliği düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, arıcılarla birlikte bal sağımı yaptı. Adana, Türkiye'de ikinci sırada yer alan bal üretimine sahip bir kenttir. İlimizde 12 bin 280 ton bal, 330 ton bal mumu üretimi yapılmaktadır. Üreticilere verilen desteklerle birlikte hasat sezonunun başarılı geçmesi temenni edilmektedir.

28.04.2024 10:51
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Adana'da üretilen narenciye balının ilk sağımı gerçekleştirildi.

Devlet Su İşleri Baraj İçi Tesisleri'ndeki kovanlarda üretilen narenciye balı için hasat etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, arıcılarla kovanlardaki petekleri çıkardı, bal sağımı yaptı.

Kökçüoğlu, gazetecilere, Adana'nın arıcılık yönünden zengin olduğunu söyledi.

Kentin, bal üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını belirten Kökçüoğlu, "Adana'da 495 bin kovan ve aktif arıcılık yapan 2 bin 470 yetiştiricimiz var. İlimizde 12 bin 280 ton bal, 330 ton da bal mumu üretimi yapıyoruz." dedi.

Üreticilere verilen destekleri anlatan Kökçüoğlu, hasat sezonunun hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da Üretilen Narenciye Balının İlk Sağımı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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