Adana'da Yeni Film Stüdyosu: Plato Adana - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Yeni Film Stüdyosu: Plato Adana

Adana\'da Yeni Film Stüdyosu: Plato Adana

Plato Adana, Havalimanı'nda film stüdyosu kurmak için CİMER'e başvurdu, sektöre yeni soluk getirecek.

08.10.2024 09:57
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Adana'da yeni kurulacak Plato Adana, Adana Havalimanı'nın bir bölümüne talip olduklarını duyurup CİMER'e başvuru yaptıklarını açıkladı.

Adana, sinema sektöründe dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin en büyük film stüdyosu projesi olan Plato Adana, sektöre ve şehre yeni bir soluk getirecek. Son teknoloji ile donatılmış stüdyolar, geniş çekim alanları ve profesyonel prodüksiyon imkanlarıyla Plato Adana, sadece Türkiye'de değil, dünya çapında ses getirecek yapımlara ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

Plato Adana Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Yükselyalçın, "Adana Havalimanımız çok büyük bir alan. Bu alanın sadece yüzde 1-2'si dahi bizim işimizi görür. Buraya güzel bir plato yaparız ve film çekimlerini burada gerçekleştiririz. Bu konuda CİMER'e yazı yazdık. CİMER'den resmi talepte bulunmamız gerektiğinin cevabı geldi. İnşallah en kısa zamanda Plato Adana'yı hayata geçireceğiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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